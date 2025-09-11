Nella quarta giornata della Liga 2025, il Siviglia scenderà in campo contro l'Elche al Ramón Sánchez Pizjuán il 12 settembre, alle 21:00. Questo incontro segna una tappa fondamentale per entrambe le squadre in una stagione che si preannuncia intensa. Con il fischio d’inizio, i padroni di casa andranno a caccia di punti preziosi per consolidare la loro posizione in classifica, mentre l'Elche tenterà di strappare un risultato positivo in trasferta. Entrambe le compagini andranno a caccia del secondo successo stagionale, nella cornice magica dello stadio sivigliano, dove i tifosi andalusi cercheranno di spingere la propria squadra alla vittoria.

Quote di Siviglia-Elche: padroni di casa favoriti

Secondo i bookmaker, il Siviglia è il favorito per portare a casa i tre punti. Bwin quota la vittoria del Siviglia a 2.05, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Elche a 3.70. William Hill offre quote simili, quotando i padroni di casa ancora a 2.05, il pareggio leggermente più basso a 3.25 e la vittoria ospite a 3.75.

Anche Bet365 si allinea con una quota di 2.00 per i biancorossi, mentre propone un pareggio a 3.40 e la vittoria dell'Elche a 4.00. La fiducia riposta negli uomini di casa è palpabile, e saranno chiamati a dimostrare sul campo la loro supremazia.

Giocatori sotto la lente: Rubén Vargas e Rafa Mir protagonisti annunciati

Rubén Vargas, centrocampista svizzero di 27 anni, è una delle chiavi del gioco del Siviglia.

Nelle prime giornate ha già mostrato il suo valore, partecipando in due occasioni e contribuendo con 2 assist in soli 135 minuti giocati. Sebbene la sua valutazione media di 6.6 indichi margini di miglioramento, la sua capacità di mettere i compagni in condizioni di segnare sottolinea la sua importanza nello schieramento di Lopetegui.

Alfonso González ha avuto un impatto immediato come attaccante. In 90 minuti di gioco, ha segnato una rete su tre tiri nello specchio, mettendo in mostra precisione e opportunismo. La sua valutazione di 7.2 lo rende uno dei protagonisti da tenere d'occhio per rovinare la festa agli avversari.

Dal lato di Elche, Rafa Mir si è distinto nella fase offensiva con un notevole rating di 7.23.

Dopo tre presenze, e nonostante i soli 150 minuti totalizzati, l'attaccante murciano ha messo a segno 2 gol, riaffermando il suo acume sotto porta. Mir rappresenta una minaccia costante e, con il suo fisico imponente, sarà un avversario duro per la difesa sivigliana.

Parlando del promettente centrocampista Rodrigo Mendoza, dopo aver fornito buone prestazioni nelle prime tre apparizioni con l'Elche, il ventenne ha già collezionato una rete e completato più di 100 passaggi chiave. A questo si aggiunge la sua abilità nel dribbling, con 6 successi su 10 tentativi, che lo rendono un elemento dal potenziale interessante per il resto del campionato.