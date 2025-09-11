Il calcio italiano si prepara a vivere un autunno di fuoco. Con la Serie A già entrata nel vivo e la Champions League alle porte, le nostre big si trovano di fronte ad un doppio impegno che metterà alla prova la profondità delle rose e la tenuta mentale dei giocatori. Sarà dunque un momento cruciale per Napoli, Inter, Juventus e Atalanta, le quattro squadre italiane che si apprestano a calcare i palcoscenici europei più prestigiosi, con l'esordio fissato proprio per la prossima settimana.

Gli azzurri se la vedranno con il Manchester City, i bianconeri con il Borussia Dortmund, l'Inter giocherà contro l'Ajax mentre l'Atalanta sfiderà il PSG in Francia.

Come hanno iniziato il campionato Napoli, Inter, Juventus e Atalanta

Il campionato, iniziato il 23 agosto, ha già offerto i primi verdetti, delineando le ambizioni e le difficoltà di ciascuna formazione. Il Napoli, campione in carica della Serie A, ha iniziato la stagione con l'obiettivo di confermarsi al vertice, ma la concorrenza si preannuncia agguerrita. Sei punti su sei, con una vittoria centrata all'ultimo secondo, sono già un buon biglietto da visita.

L'Inter, dopo un mercato estivo che ha lasciato più di un dubbio, punta a strappare lo scudetto ai partenopei, ma dopo appena due partite è già incappata in una pesante sconfitta interna contro l'Udinese.

La Juventus ha confermato parecchio del gruppo dello scorso anno (compresa la guida tecnica) ma ha aggiunto diverse soluzioni al reparto offensivo ritrovando anche Bremer, già decisivo nei 6 punti che i bianconeri hanno oggi in classifica.

L'Atalanta, ormai una presenza fissa nelle competizioni europee, ha iniziato zoppicando, con due pareggi conditi da due sole reti, troppo poco per una squadra da anni abituata ad andare in rete a raffica.

La combo ripresa della Serie A - inizio della Champions League, che prenderà il via il 16 settembre, rappresenterà allora un primo importante banco di prova per le ambizioni internazionali delle squadre italiane. Senza contare che si potrà già avere un saggio delle reali profondità delle rispettive rose.

La preparazione fisica e tattica saranno fondamentale per superare le insidie di un calendario fitto di impegni. La gestione delle energie e la rotazione dei giocatori diventeranno elementi chiave per evitare infortuni e mantenere alta la competitività su entrambi i fronti.

.

Le rose delle quattro squadre di Serie A che giocheranno la Champions League

Venendo alle prime impressioni tecnico-tattiche, mixate alla campagna di rafforzamento estiva, il Napoli ha già mostrato sprazzi di grande calcio, ma anche qualche incertezza difensiva. La squadra partenopea si affida alla qualità dei suoi attaccanti e alla solidità del centrocampo per imporre il proprio gioco.

L'Inter appare ancora alla ricerca di un equilibrio e tolto Sucic sta facendo fatica ad inserire i nuovi arrivati, mentre la Juventus sta cercando la giusta amalgama, conscia del fatto che il talento individuale dei suoi campioni può fare la differenza in qualsiasi momento.

L'Atalanta, come in parte accennato, deve infine ancora scoprire un reale feeling con Juric, chiamato già dal prossimo match contro il Lecce a centrare la prima vittoria della stagione in Serie A.

Alla terza giornata di Serie A, il Napoli affronterà la Fiorentina mentre Juventus e Inter si scontreranno nel primo big match dell'anno.