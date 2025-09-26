Sabato pomeriggio, 27 settembre, il Millerntor-Stadion di Amburgo sarà il palcoscenico della sfida fra FC St. Pauli e Bayer Leverkusen, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2025-2026. Calcio d’inizio previsto per le ore 15:30. La formazione di casa cercherà di sovvertire i pronostici sfidando le aspirine del Leverkusen, che hanno iniziato questo campionato con più difficoltà del previsto.

Grimaldo: perno della difesa del Leverkusen

Il Bayer Leverkusen fa affidamento sul difensore Álex Grimaldo, che esce da una serie di prestazioni eccellenti.

Grimaldo, vero motorino sulla fascia, ha accumulato una valutazione media di 7.65 nelle quattro partite disputate quest'anno, realizzando 2 gol e fornendo un assist.

Portieri sotto ai riflettori

Nikola Vasilj, l’estremo difensore del St. Pauli, è una delle carte più importanti per la formazione di Amburgo. Nei primi quattro incontri di Bundesliga, Vasilj ha totalizzato 16 parate, arrivando a una valutazione media di 7.38.

Dall'altra parte, Mark Flekken del Bayer ha subito 7 gol, mostrando qualche incertezza nonostante 12 interventi positivi.

Attaccanti: Schick in forma smagliante

Occhi puntati su Patrik Schick, guida offensiva del Leverkusen, autore di 3 reti in altrettante partite, fra cui un rigore.

Il St. Pauli, invece, cercherà di rispondere con Andréas Hountondji, che ha già trovato la via del gol in tre occasioni in questo avvio di torneo, nonostante un utilizzo spesso da subentrato. La sfida nella sfida sarà, dunque, fra questi due cecchini.

Centrocampo: equilibrio e dinamismo

Il cuore del campo vedrà protagonisti del calibro di Joel Chima Fujita per il St.

Pauli, capace di coniugare sacrificio e qualità, autore già di un assist e di ben sette intercettazioni. Per il Leverkusen, invece, sarà Aleix García a cercare di dettare i tempi, con un 70% di precisione nei passaggi effettuati in questo primo scorcio di campionato.