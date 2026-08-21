Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri è pronto a iniziare la propria stagione su uno dei campi tradizionalmente più complicati della Serie A. Gli azzurri saranno infatti ospiti del Genoa a Marassi, con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto e confermare le ambizioni di vertice. Dopo il secondo posto conquistato nella passata stagione, il Napoli punta a dare fastidio all'Inter, indicata come la grande favorita per lo scudetto. Dall'altra parte, il Genoa di Daniele De Rossi punta innanzitutto a una salvezza tranquilla, senza però rinunciare al sogno di inserirsi nella corsa per un piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

Allegri dovrebbe ripartire da una formazione molto simile a quella che ha chiuso la scorsa stagione sotto la guida di Antonio Conte. In porta ci sarà quasi sicuramente Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marin e Spinazzola. In mezzo al campo spazio alla qualità e alla fisicità di De Bruyne, Lobotka e McTominay, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano, Hojlund e Alisson Santos. Una formazione priva di innesti estivi e che punta alla continuità. De Rossi, invece, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Bijlow sarà il portiere, con Marcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa. Norton-Cuffy, Frendrup, Sow e Mitaj formeranno la linea di centrocampo, mentre Baldanzi e Vitinha agiranno alle spalle di Colombo.

Il tecnico rossoblù potrà contare dunque sul numero 8 dal primo minuto: un innesto arrivato dalla Roma già lo scorso gennaio, voluto fortemente da DDR e confermato sul mercato estivo.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Mitaj; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove e come vedere Genoa-Napoli

Genoa-Napoli, gara valida per la prima giornata di Serie A, si giocherà sabato 22 agosto. Il collegamento inizierà a partire dalle ore 20:00 e la partita sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN. Gli appassionati potranno dunque scegliere una delle due piattaforme per seguire l'esordio del nuovo Napoli di Allegri e la prima uscita ufficiale del Genoa guidato da De Rossi.