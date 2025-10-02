Nella serata di venerdì 3 ottobre, alle ore 21:00, il Vitality Stadium di Bournemouth sarà il palcoscenico dell'incontro tra Bournemouth e Fulham, valido per la settima giornata della Premier League 2025/26. Un match che vede i padroni di casa del Bournemouth cercare punti preziosi per consolidare la posizione in classifica, mentre il Fulham è alla ricerca del colpaccio in trasferta.

Quote di Bournemouth-Fulham: i padroni di casa sono favoriti

Le previsioni dei bookmaker confermano la leggera supremazia del Bournemouth sugli uomini di Fulham.

William Hill quota la vittoria del Bournemouth a 1.91, il pareggio a 3.50 e il successo del Fulham a 3.80. Offerte simili arrivano da Bet365, con il segno 1 a 1.85, il segno X a 3.80 e il segno 2 a 4.00.

Le stelle in campo: Tavernier, Brooks e Evanilson guidano Bournemouth

Marcus Tavernier, centrocampista del Bournemouth, ha dimostrato di poter essere un elemento importante per i "Cherries".

Nelle prime sei presenze stagionali, ha accumulato 440 minuti di tempo gioco, riuscendo a segnare un gol. Sono stati numerosi i dribbling da lui tentati (21), di cui 9 riusciti, sintomo della sua abilità nel superare l’uomo e creare occasioni.

David Brooks, altro elemento da tenere monitorato nel roster di Bournemouth, ha giocato altrettante partite (6) con un minutaggio di 374 minuti. Il centrocampista gallese ha contribuito con un assist decisivo e ha dimostrato la sua presenza a centrocampo con 7 passaggi chiave e una solidità nei duelli (17 vinti su 42 tentati).

Infine, l'attaccante brasiliano Evanilson rappresenta una speranza offensiva per le sorti del Bournemouth. Con 528 minuti giocati sinora, ha già lasciato il segno con un gol.

Le sue qualità come finalizzatore sono evidenti nelle 11 conclusioni, di cui 3 indirizzate nello specchio della porta. Evanilson sarà quindi l’uomo da tenere d'occhio nella metà campo avversaria.

In casa Fulham, il giovane Joshua King, pur non avendo ancora timbrato il cartellino dei marcatori, rimane un giocatore di promettente talento con la capacità di creare scompigli nella difesa avversaria, supportato anche dalla sua imprevedibilità nei dribbling (5 riusciti su 10 tentati).