Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Youtube della Juventus, definendo la prestazione dei bianconeri in Champions League contro il Villarreal ondivaga e imbarazzante. Pedullà non le ha poi mandate a dire a Tudor e ad alcune scelte tecniche fatte dal croato.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus: "In tanti mi hanno chiesto cosa penso della formazione bianconera e di quelle che sono le diramazioni, le scorciatoie, le ripercussioni degli ultimi quattro pareggi, soprattutto delle prestazioni.

L'ultima col Villarreal la definirei ondivaga con un eufemismo perché altrimenti dovrei usare termini come inquietante e imbarazzante. Io vorrei fare una premessa, che ritengo l'organico della Juve forte a cui evidentemente manca qualcosa a centrocampo. E' normale quindi che loro debbano andare alla ricerca di una certa stabilità nella fase difensiva, visto che manca il filtro e l'ordine in mediana per non prendere gol. E' anche normale però che devi sfruttare il potenziale offensivo che hai li davanti e cercare con quell'attacco, di fare un gol in più dell'avversario".

Pedullà ha proseguito: "La realtà è che oggi la Juventus non è una squadra e pur avendo dato tutta la fiducia possibile e immaginabile a Tudor in nome della sua juventinità, del senso di appartenenza e soprattutto per quello che gli avevo visto fare tatticamente, ora mi vedo costretto a fare un passo indietro.

Perché il croato nelle sue precedenti esperienze mi era sempre sembrato coraggioso, all'interno di un'organizzazione che privilegiasse l'aspetto offensivo, la verticalità nell'uomo contro uomo e l'andare a colpire l'avversario sfruttando i singoli. Ma queste cose alla Juventus non stanno accadendo. La Juventus non riesce a giocare una partita di 90 minuti interamente da squadra. Gioca tre/quattro partite all'interno dei 90 minuti e la non può permettersi di fare una cosa del genere. Se poi Tudor ci mette del suo, come ci ha messo del suo, è normale che in questo modo tu dia una corsia preferenziale a qualsiasi tipo di avversario".

Juventus, i tifosi sono con Pedullà: 'Tudor è in confusione totale'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Tudor in confusione totale: si è fatto comprare 4 attaccanti che schiera male e usa con modalità senza senso. Ha allestito un centrocampo indecente (colpa soprattutto della società) con solo 2 uomini affidabili (Thuram e se ci si accontenta anche Locatelli) in un modulo dove i 2 al centro sono fondamentali. Continua a schierare Koopmeiners ogni partita anche in ruoli dove non si vede la sua presenza"

Un altro poi aggiunge: "Tudor ha deciso di iscriversi al corso “allenatori che ripetono gli stessi errori del predecessore”, e direi che sta prendendo 10 e lode. Non faccio nomi, tanto basta ricordare chi era e il sangue comincia già a bollire. È uno spettacolo unico: ogni anno la solita commedia, basta incontrare la squadra più modesta e magicamente sembriamo noi i dilettanti, subiamo e incassiamo gol come fosse una tradizione".