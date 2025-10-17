Domenica 19 ottobre, alle ore 15:30, l'Europa-Park Stadion di Friburgo ospiterà la sfida tra SC Friburgo ed Eintracht Francoforte, valevole per la settima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le formazioni scenderanno in campo per conquistare punti preziosi e proseguire il proprio cammino verso un piazzamento in Europa.

Le probabili formazioni di SC Friburgo-Eintracht Francoforte

Friburgo (4-2-3-1): In porta ci sarà Noah Atubolu, mentre la linea difensiva sarà composta da Lienhart, Matthias Ginter, Günter e Treu. Il centrocampo vedrà all'opera Osterhage e Eggestein in posizione di schermo difensivo, con il trio avanzato formato da Lucas Höler, Vincenzo Grifo e Jan-Niklas Beste a supporto dell'unico riferimento offensivo Junior Adamu.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Difesa orchestrata da Kauã Santos tra i pali, con Theate, Robin Koch, Brown e Aurélio Buta a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo, Ellyes Skhiri e Hugo Larsson avranno il compito di spezzare il gioco avversario e rilanciare l’azione offensiva, con Can Uzun, Jean Bahoya e Ritsu Doan alle spalle dell'unica punta, Burkardt.

Quote di SC Friburgo-Eintracht Francoforte

Le quote fornite dai bookmaker indicano un leggero favore per il Friburgo.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.45, il pareggio a 3.60 e il successo degli ospiti a 2.60. Quote simili anche per Bet365, che offre il segno 1 a 2.50, i segni 2 e X rispettivamente a 2.70 e 3.50. Questa situazione mette in luce una sostanziale parità tra le forze in campo, suggerendo uno scontro aperto e di difficile lettura.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Uno dei protagonisti sotto i riflettori per il Friburgo sarà Vincenzo Grifo, centrocampista di grande esperienza, che ha già collezionato 6 presenze in campionato con un totale di 418 minuti giocati.

La sua capacità di contribuire sia in fase di costruzione che realizzativa è testimoniata dai 2 gol e 1 assist messi a referto in questo avvio di stagione. La sua precisione nei dribbling e l'abilità nel creare occasioni lo rendono un elemento cardine del gioco dei padroni di casa.

Uno dei giocatori chiave per l'Eintracht Francoforte è Ritsu Doan. Il centrocampista giapponese in soli 341 minuti giocati ha messo a segno 2 gol. Doan è un elemento in grado di rompere gli equilibri, grazie alla sua visione di gioco e tecnica sopraffina.

Nel reparto avanzato, l'osservato speciale è Jean Bahoya, ventenne attaccante francese dell'Eintracht. Oltre ad essere decisivo in chiave realizzativa il centravanti classe 2005 è abile nel legare il gioco con i propri compagni di squadra giocando di sponda.

In ottica Friburgo, occhi puntati sul giovane attaccante: Junior Adamu. Ha già segnato una rete in 4 presenze, dimostrando un'ottima capacità di sfruttare le poche opportunità create in attacco.