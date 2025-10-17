Domenica 19 ottobre, alle ore 15:30, l'Europa-Park Stadion di Friburgo ospiterà la sfida tra SC Friburgo ed Eintracht Francoforte, valevole per la settima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le formazioni scenderanno in campo per conquistare punti preziosi e proseguire il proprio cammino verso un piazzamento in Europa.

Le probabili formazioni di SC Friburgo-Eintracht Francoforte

Friburgo (4-2-3-1): In porta ci sarà Noah Atubolu, mentre la linea difensiva sarà composta da Lienhart, Matthias Ginter, Günter e Treu. Il centrocampo vedrà all'opera Osterhage e Eggestein in posizione di schermo difensivo, con il trio avanzato formato da Lucas Höler, Vincenzo Grifo e Jan-Niklas Beste a supporto dell'unico riferimento offensivo Junior Adamu.

Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Difesa orchestrata da Kauã Santos tra i pali, con Theate, Robin Koch, Brown e Aurélio Buta a comporre il pacchetto arretrato. In mezzo al campo, Ellyes Skhiri e Hugo Larsson avranno il compito di spezzare il gioco avversario e rilanciare l’azione offensiva, con Can Uzun, Jean Bahoya e Ritsu Doan alle spalle dell'unica punta, Burkardt.

Quote di SC Friburgo-Eintracht Francoforte

Le quote fornite dai bookmaker indicano un leggero favore per il Friburgo.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.45, il pareggio a 3.60 e il successo degli ospiti a 2.60. Quote simili anche per Bet365, che offre il segno 1 a 2.50, i segni 2 e X rispettivamente a 2.70 e 3.50. Questa situazione mette in luce una sostanziale parità tra le forze in campo, suggerendo uno scontro aperto e di difficile lettura.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
6
6
0
0
25 / 3
22
18
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
12 / 4
8
14
D
W
W
W
W
3
RB Leipzig
6
4
1
1
8 / 8
0
13
D
W
W
W
W
4
VfB Stuttgart
6
4
0
2
8 / 6
2
12
W
W
W
L
W
5
Bayer Leverkusen
6
3
2
1
12 / 8
4
11
W
W
D
W
D
6
1.FC Köln
6
3
1
2
11 / 9
2
10
W
L
L
D
W
7
Eintracht Frankfurt
6
3
0
3
17 / 16
1
9
L
W
L
L
W
8
SC Freiburg
6
2
2
2
9 / 9
0
8
D
D
W
W
L
9
Hamburger SV
6
2
2
2
6 / 8
-2
8
W
D
W
L
L
10
FC St. Pauli
6
2
1
3
8 / 9
-1
7
L
L
L
W
W
11
1899 Hoffenheim
6
2
1
3
9 / 12
-3
7
L
D
L
W
L
12
Werder Bremen
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
L
L
W
D
13
Union Berlin
6
2
1
3
8 / 13
-5
7
L
D
W
L
L
14
FC Augsburg
6
2
0
4
11 / 13
-2
6
W
L
L
L
L
15
VfL Wolfsburg
6
1
2
3
8 / 10
-2
5
L
L
L
D
D
16
FSV Mainz 05
6
1
1
4
5 / 10
-5
4
L
L
W
L
D
17
Borussia Mönchengladbach
6
0
3
3
5 / 12
-7
3
D
L
D
L
L
18
1. FC Heidenheim
6
1
0
5
4 / 11
-7
3
L
W
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Uno dei protagonisti sotto i riflettori per il Friburgo sarà Vincenzo Grifo, centrocampista di grande esperienza, che ha già collezionato 6 presenze in campionato con un totale di 418 minuti giocati.

La sua capacità di contribuire sia in fase di costruzione che realizzativa è testimoniata dai 2 gol e 1 assist messi a referto in questo avvio di stagione. La sua precisione nei dribbling e l'abilità nel creare occasioni lo rendono un elemento cardine del gioco dei padroni di casa.

Uno dei giocatori chiave per l'Eintracht Francoforte è Ritsu Doan. Il centrocampista giapponese in soli 341 minuti giocati ha messo a segno 2 gol. Doan è un elemento in grado di rompere gli equilibri, grazie alla sua visione di gioco e tecnica sopraffina.

Nel reparto avanzato, l'osservato speciale è Jean Bahoya, ventenne attaccante francese dell'Eintracht. Oltre ad essere decisivo in chiave realizzativa il centravanti classe 2005 è abile nel legare il gioco con i propri compagni di squadra giocando di sponda.

In ottica Friburgo, occhi puntati sul giovane attaccante: Junior Adamu. Ha già segnato una rete in 4 presenze, dimostrando un'ottima capacità di sfruttare le poche opportunità create in attacco.

