All'Allianz Riviera di Nizza, sabato 18 ottobre, si vivrà un'avvincente sfida di Ligue 1 tra i padroni di casa del Nizza e l'Olympique Lione. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17.

Le probabili formazioni di Nizza-Lione

Nizza (3-4-3): Diouf; Oppong, Bard, Mendy; Vanhoutte, Boudaoui, Juma, Clauss; Diop, Moffi, Cho.

Lione (4-2-3-1): Greif; Niakhaté, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles; Morton, Tessmann; Tolisso, Fofana, Karabec; Satriano.

Quote di Nizza-Lione: leggera preferenza per i padroni di casa

I bookmaker vedono il Nizza leggermente favorito in questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Nizza a 2.45, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Lione a 2.75.

Anche Bet365 conferma le tendenze, offrendo un'esperienza di gioco con quote pressoché identiche: il successo del Nizza a 2.45, il pareggio a 3.40 e la vittoria esterna a 2.80.

Statistiche dei giocatori chiave in Nizza-Lione

Nel Nizza, Sofiane Diop è uno dei giocatori più proficui in questo inizio di stagione.

Con un totale di 3 reti in 386 minuti, Diop ha dimostrato di essere un centrocampista capace di incidere in fase offensiva. La sua media valutativa di 7.04 nei sette incontri disputati conferma il suo valore nel gioco dei rossoneri. Diop inoltre ha realizzato un rigore e completato 7 dribbling su 15 tentativi, segno della sua capacità di creare pericoli per le retroguardie avversarie.

Terem Moffi è un altro fulcro dell’attacco del Nizza. L’attaccante nigeriano, con 2 gol in 320 minuti, ha mostrato un buon feeling con la porta avversaria e la capacità di muoversi bene negli spazi. Moffi ha vinto 8 duelli su 21, dimostrando di saper farsi valere nel corpo a corpo.

Per quanto riguarda l’Olympique Lione, i riflettori sono puntati su Malick Fofana, che ha giocato tutte e sette le partite di questa stagione.

Con 2 gol e 1 assist, Fofana si è affermato come uno dei giovani più promettenti di Les Gones, avendo partecipato attivamente alle azioni offensive. Nonostante la giovane età, ha una media valutativa di 7.23, e la sua dote principale sembra essere la resistenza fisica, avendo accumulato 581 minuti.

Infine, Adam Karabec ha avuto un inizio di stagione altalenante ma il suo talento è stato utile quando in campo. Con 1 gol in 263 minuti appare già importante nel sistema di gioco di Lione, capace di fare la differenza con passaggi precisi e una buona visione di gioco.