L'Osasuna torna in campo venerdì 3 ottobre contro il Getafe in occasione dell'ottava giornata della La Liga 2025/26. La gara, che si giocherà a Pamplona presso l'Estadio El Sadar, avrà inizio alle 21. Entrambe le squadre sono a caccia di punti essenziali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Quote di Osasuna-Getafe: leggero vantaggio per i padroni di casa

Per quanto riguarda le previsioni dei bookmaker, l'Osasuna appare leggermente favorito.

William Hill quota la vittoria dell'Osasuna a 2.25, il pareggio a 2.80 e il successo del Getafe a 3.80. Da Bet365, le quote sono simili: la vittoria casalinga è data a 2.20, il pareggio a 2.90 e la vittoria degli ospiti a 3.90.

Statistiche dei giocatori chiave: focus su Muñoz e Liso

In casa Osasuna, il giovane talento Víctor Muñoz sta continuando a crescere nel ruolo di attaccante.

Con 7 presenze all'attivo nella stagione corrente, di cui 5 da titolare, ha collezionato un gol in 415 minuti giocati. La sua abilità nel creare occasioni è evidenziata da 10 tiri totali, di cui 6 nello specchio della porta, affiancata da una buona capacità di dribbling con 12 riusciti su 28 tentativi.

Per il Getafe, Adrian Liso si sta affermando come uno dei principali protagonisti offensivi. Con 427 minuti giocati in 5 presenze, il giovane attaccante è già andato a segno 3 volte. Le sue capacità nel mantenere alta la pressione difensiva avversaria sono confermate dai 7 tiri totali (4 in porta). Anche la sua combattività nei duelli, 62 totali di cui 18 vinti, riflette la sua determinazione in campo.