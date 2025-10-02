Verona e Sassuolo si affrontano venerdì 3 ottobre alle 20:45 al Marcantonio Bentegodi, in una sfida equilibrata valida per la sesta giornata di Serie A 2025/26. I gialloblù di Zanetti puntano sul fattore campo per risalire la classifica, mentre i neroverdi di Grosso, reduci dal successo con l’Udinese, cercano continuità. Scelte importanti a centrocampo per il Verona con il ballottaggio tra Gagliardini e Akpa-Akpro, mentre nel Sassuolo Coulibaly insidia Walukiewicz sulla destra della difesa.

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Allenatore: Zanetti

Panchina: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Yellu, Akpa-Akpro, Niasse, Al-Musrati, Kastanos, Sarr, Ajayi, Mosquera.

Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

Panchina: Satalino, Turati, Candè, Pieragnolo, Romagna, Coulibaly; Boloca, Lipani, Iannoni, Thorstvedt, Volpato, Fadera, Cheddira, Moro, Pierini.

Indisponibili: Paz.

Per il Verona ballottaggio a centrocampo tra Gagliardini e Akpa-Akpro. Valentini e Mosquera rientrano, ma partiranno dalla panchina. In attacco spazio a Orban e Giovane. Per il Sassuolo, probabile conferma per l’undici che ha battuto l’Udinese, con unico dubbio in difesa: Coulibaly insidia Walukiewicz.

Thorstvedt pronto a subentrare, restano out Pieragnolo e Paz.

Quote di Verona-Sassuolo: equilibrio massimo secondo i bookmaker

Il confronto al Bentegodi si prospetta apertissimo, con i bookmaker che faticano a designare una netta favorita. William Hill quota la vittoria casalinga del Verona a 2.50, il pareggio a 3.10 e il successo esterno del Sassuolo a 2.80. Allineata la proposta di Bet365, che offre il Verona a 2.60, il pareggio sempre a 3.10 e il Sassuolo a 2.90.

Quote che testimoniano un'alta incertezza sull'esito finale, lasciando ampio spazio all'imprevedibilità.

Statistiche dei protagonisti: i fari puntati su Orban, Berardi e gli altri

In casa Verona, l'attacco si appoggia sulle qualità di Gift Orban, giovane talento nigeriano che in 259 minuti giocati ha già fatto vedere sprazzi del suo potenziale, con 15 tiri a referto e 1 gol.

Orban è chiamato a migliorare il feeling con l’altra punta Giovane, che ha offerto un contributo importante in termini di assist (1) e tiri in porta (8 su 14).

Per il Sassuolo, i fari sono puntati su Domenico Berardi, il carismatico capitano spesso ago della bilancia degli equilibri neroverdi. Nei primi cinque turni, Berardi ha messo a segno 1 gol e fornito 2 assist, confermandosi punto di riferimento con 135 passaggi completati e una media voto di 7.06. Al fianco dell’attaccante calabrese, Andrea Pinamonti si gioca il ruolo di terminale offensivo principale, contando su una rete personale già realizzata in stagione, a cui aggiunge un ottimo dato di precisione dei tiri (11 totali, 8 in porta).

Infine, Armand Laurienté offre un contributo importante alla manovra con un gol e un assist nelle sue 5 presenze, esprimendo dinamismo e intraprendenza anche nei duelli uno contro uno, anche se nei dribbling ha ancora margini di crescita (1 successo su 7 tentativi). Saranno proprio loro i protagonisti sui quali si concentreranno le attenzioni degli addetti ai lavori, in una sfida che promette grande spettacolo e colpi di scena.