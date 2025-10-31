Il Paris Saint Germain si prepara ad ospitare il Nizza il 1 novembre al Parc des Princes di Parigi, alle ore 17:00, per l'undicesima giornata della Ligue 1 2025/26. I campioni di Francia tornano in campo con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica. La sfida si preannuncia interessante, soprattutto per la voglia del Nizza di sorprendere gli avversari e fare punti importanti lontano dalla Costa Azzurra.

Quote di Paris Saint Germain-Nizza: parigini nettamente favoriti

Per quanto riguarda le previsioni, i bookmaker vedono il PSG come il grande favorito.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.25, mentre il pareggio è dato a 6.00 e la vittoria del Nizza a 9.50. Lo scenario di Bet365 non differisce di molto, con il PSG ancora a 1.25, pareggio a 6.00 e un successo esterno del Nizza a 10.00. Sembrano non esserci sorprese all'orizzonte per i bookmaker.

Le statistiche dei giocatori chiave

Bradley Barcola: il talento di Lione protagonista a Parigi

Si sta facendo notare Bradley Barcola, il giovane attaccante del PSG, che nella stagione in corso ha collezionato 9 presenze, di cui 7 da titolare, totalizzando 574 minuti.

Ha già messo a segno 4 reti, dimostrando di poter essere decisivo sotto porta con 18 tiri di cui 11 nello specchio.

Khvicha Kvaratskhelia: alla ricerca del primo gol

Nonostante la media valutativa non altissima di 6.59, Khvicha Kvaratskhelia ha ancora molto da offrire. Con 8 presenze e 1 assist all'attivo, il georgiano deve trovare la sua continuità per emergere come attaccante di riferimento.

Sofiane Diop: il motorino del centrocampo del Nizza

Passando al Nizza, Sofiane Diop spicca per la sua versatilità. In questa stagione, è sceso in campo 10 volte, segnando 6 gol. Si distingue soprattutto per la sua capacità di incidere in avanti, accumulando 16 tiri e vincendo 29 duelli su 70.

Jérémie Boga e Tiago Gouveia: opzioni offensive per il Nizza

Infine, Jérémie Boga si fa notare con le sue 10 presenze, 2 gol e 2 assist, risultando un pericolo costante sugli esterni con 22 dribbling tentati. Tiago Gouveia, sebbene utilizzato di meno, avendo giocato solo 5 partite, cerca ancora il suo spazio per mettere in mostra le sue qualità nel campionato francese.