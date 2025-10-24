Brest e Paris Saint Germain si preparano a scendere in campo il 25 ottobre alle ore 17 allo Stade Francis-Le Blé di Brest per la nona giornata della Ligue 1 2025/26. Con il PSG alla ricerca di punti per cercare di riprendersi subito la vetta in classifica, i padroni di casa cercheranno di sfruttare il proprio stadio per fermare gli assalti dei capitolini.

Le probabili formazioni di Stade Brestois 29-PSG

Stade Brestois (4-2-3-1): Majecki; Coulibaly, Chardonnet, Locko, Lala; Magnetti, Chotard; Doumbia, Dina Ebimbe, Del Castillo; Ajorque.

Paris Saint Germain (4-3-3): Chevalier; Beraldo, Zabarnyi, Hernández, Mayulu; Zaïre-Emery, Doué, Lee; Barcola, Ramos, Mbaye.

Quote di Stade Brestois 29-PSG: parigini in netto vantaggio

Le agenzie di scommesse vedono il PSG come il nettamente favorito per la vittoria contro il Brest. Bwin quota il successo del PSG a 1.33, il pareggio a 5.50 e la vittoria del Brest a 8.25. Quote simili anche da William Hill che offre la vittoria del PSG a 1.35, il pareggio a 5.00 e Brest a 8.00. Anche Bet365 conferma queste tendenze con il PSG a 1.33 e il pareggio a 5.50.

Le statistiche dei giocatori chiave: occhio a Vitinha e compagni

Tra i giocatori più attesi della serata, ci sono sicuramente i parigini Bradley Barcola e Vitinha, chiamati a guidare il PSG in questa trasferta impegnativa.

Barcola, con un’attitudine offensiva, ha già realizzato 4 gol in 7 presenze, dimostrandosi fondamentale per le manovre d’attacco. Ha impensierito i portieri avversari in diverse occasioni con i suoi 15 tiri complessivi, di cui 9 nello specchio della porta.

Vitinha è il motore della squadra parigina. Con una media valutativa di 7.91, ha totalizzato 689 passaggi con un’impressionante precisione del 93%, oltre ad aver creato 11 occasioni da gol per i compagni grazie ai suoi passaggi chiave.

Tra i padroni di casa, Ludovic Ajorque rappresenta la principale minaccia offensiva per il PSG. Nell’attacco del Brest, ha contribuito con 1 gol e 3 assist, mettendo in mostra doti di finalizzazione e supporto.

La sua fisicità e le sue capacità aeree potrebbero causare problemi alla difesa parigina.

Infine, un'altra pedina del Brest da non sottovalutare è Romain Del Castillo, autore di 4 reti e 2 assist nelle sue prime 7 apparizioni stagionali. Con un impressionante rating di 7.31, la sua agilità e il suo istinto offensivo saranno determinanti nella creazione di occasioni per la formazione di casa.