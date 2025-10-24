Brest e Paris Saint Germain si preparano a scendere in campo il 25 ottobre alle ore 17 allo Stade Francis-Le Blé di Brest per la nona giornata della Ligue 1 2025/26. Con il PSG alla ricerca di punti per cercare di riprendersi subito la vetta in classifica, i padroni di casa cercheranno di sfruttare il proprio stadio per fermare gli assalti dei capitolini.

Le probabili formazioni di Stade Brestois 29-PSG

Stade Brestois (4-2-3-1): Majecki; Coulibaly, Chardonnet, Locko, Lala; Magnetti, Chotard; Doumbia, Dina Ebimbe, Del Castillo; Ajorque.

Paris Saint Germain (4-3-3): Chevalier; Beraldo, Zabarnyi, Hernández, Mayulu; Zaïre-Emery, Doué, Lee; Barcola, Ramos, Mbaye.

France Flag
Ligue 1
Giornata 9
24/10/2025 20:45
Paris FC
VS
Nantes
25/10/2025 17:00
Stade Brestois 29
VS
Paris Saint Germain
25/10/2025 19:00
Monaco
VS
Toulouse
25/10/2025 21:05
Lens
VS
Marseille
26/10/2025 15:00
Lille
VS
Metz
26/10/2025 17:15
Angers
VS
Lorient
26/10/2025 17:15
Rennes
VS
Nice
26/10/2025 17:15
Auxerre
VS
Le Havre
26/10/2025 20:45
Lyon
VS
Strasbourg

Quote di Stade Brestois 29-PSG: parigini in netto vantaggio

Le agenzie di scommesse vedono il PSG come il nettamente favorito per la vittoria contro il Brest. Bwin quota il successo del PSG a 1.33, il pareggio a 5.50 e la vittoria del Brest a 8.25. Quote simili anche da William Hill che offre la vittoria del PSG a 1.35, il pareggio a 5.00 e Brest a 8.00. Anche Bet365 conferma queste tendenze con il PSG a 1.33 e il pareggio a 5.50.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Marseille
8
6
0
2
21 / 7
14
18
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
8
5
2
1
16 / 8
8
17
D
D
W
L
W
3
Strasbourg
8
5
1
2
17 / 10
7
16
D
W
L
W
W
4
Lens
8
5
1
2
12 / 7
5
16
W
W
D
W
L
5
Lyon
8
5
0
3
11 / 8
3
15
L
L
W
W
L
6
Lille
8
4
2
2
16 / 10
6
14
W
D
L
L
W
7
Monaco
8
4
2
2
17 / 13
4
14
D
D
L
W
W
8
Toulouse
8
4
1
3
15 / 12
3
13
W
W
D
L
L
9
Rennes
8
2
5
1
11 / 12
-1
11
D
D
D
D
W
10
Nice
8
3
2
3
12 / 14
-2
11
W
D
D
L
W
11
Paris FC
8
3
1
4
13 / 15
-2
10
L
W
D
L
W
12
Stade Brestois 29
8
2
3
3
14 / 14
0
9
D
D
W
W
L
13
Lorient
8
2
2
4
12 / 19
-7
8
D
L
W
D
L
14
Auxerre
8
2
1
5
7 / 12
-5
7
D
L
L
W
L
15
Nantes
8
1
3
4
5 / 9
-4
6
L
D
D
D
L
16
Le Havre
8
1
3
4
10 / 16
-6
6
L
D
D
D
L
17
Angers
8
1
3
4
4 / 12
-8
6
D
L
L
L
D
18
Metz
8
0
2
6
5 / 20
-15
2
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave: occhio a Vitinha e compagni

Tra i giocatori più attesi della serata, ci sono sicuramente i parigini Bradley Barcola e Vitinha, chiamati a guidare il PSG in questa trasferta impegnativa.

Barcola, con un’attitudine offensiva, ha già realizzato 4 gol in 7 presenze, dimostrandosi fondamentale per le manovre d’attacco. Ha impensierito i portieri avversari in diverse occasioni con i suoi 15 tiri complessivi, di cui 9 nello specchio della porta.

Vitinha è il motore della squadra parigina. Con una media valutativa di 7.91, ha totalizzato 689 passaggi con un’impressionante precisione del 93%, oltre ad aver creato 11 occasioni da gol per i compagni grazie ai suoi passaggi chiave.

Tra i padroni di casa, Ludovic Ajorque rappresenta la principale minaccia offensiva per il PSG. Nell’attacco del Brest, ha contribuito con 1 gol e 3 assist, mettendo in mostra doti di finalizzazione e supporto.

La sua fisicità e le sue capacità aeree potrebbero causare problemi alla difesa parigina.

Infine, un'altra pedina del Brest da non sottovalutare è Romain Del Castillo, autore di 4 reti e 2 assist nelle sue prime 7 apparizioni stagionali. Con un impressionante rating di 7.31, la sua agilità e il suo istinto offensivo saranno determinanti nella creazione di occasioni per la formazione di casa.
