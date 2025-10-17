Il palcoscenico del Millerntor-Stadion di Amburgo è pronto a ospitare la sfida tra FC St. Pauli e 1899 Hoffenheim, prevista per domenica 19 ottobre alle ore 17:30. Un incontro che promette scintille nella settima giornata della Bundesliga 2025/26, dove entrambe le formazioni cercano punti pesanti per migliorare la propria posizione. Senza un vero favorito, entrambe le formazioni cercheranno di sfruttare i punti deboli degli avversari per portare a casa il massimo risultato possibile e portarsi nella parte sinistra della classifica.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 7
17/10/2025 20:30
Union Berlin
VS
Borussia Mönchengladbach
18/10/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
VfB Stuttgart
18/10/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Bayer Leverkusen
18/10/2025 15:30
RB Leipzig
VS
Hamburger SV
18/10/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Werder Bremen
18/10/2025 15:30
1.FC Köln
VS
FC Augsburg
18/10/2025 18:30
Bayern München
VS
Borussia Dortmund
19/10/2025 15:30
SC Freiburg
VS
Eintracht Frankfurt
19/10/2025 17:30
FC St. Pauli
VS
1899 Hoffenheim

Le probabili formazioni di FC St. Pauli-1899 Hoffenheim

Ecco come potrebbero presentarsi in campo le due squadre per la sfida del Millerntor:

FC St. Pauli (3-5-2): N. Vasilj; K. Mets, L. Ritzka, A. Dzwigala; J. Fujita, James Sands, Danel Sinani, Louis Oppie, A. Pyrka; M.

Pereira Lage, M. Kaars.

Hoffenheim (4-2-3-1): O. Baumann; A. Hajdari, Robin Hranáč, Bernardo, V. Coufal; Wouter Burger, L. Avdullahu; Fisnik Asllani, B. Touré, M. Damar; Tim Lemperle.

Quote di FC St. Pauli-1899 Hoffenheim: equilibrio tra le due compagini

Secondo i bookmaker, la partita si prospetta molto equilibrata. William Hill quota la vittoria del St. Pauli a 2.40, il pareggio a 3.40 e il successo esterno di Hoffenheim a 2.75. Quote simili vengono offerte anche da Bet365, che propone il successo dei padroni di casa a 2.50, il pareggio sempre a 3.40 e la vittoria della squadra ospite a 2.80. Questa analisi preannuncia un match che potrebbe riservare sorprese e ricche emozioni fino al fischio finale.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
6
6
0
0
25 / 3
22
18
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
12 / 4
8
14
D
W
W
W
W
3
RB Leipzig
6
4
1
1
8 / 8
0
13
D
W
W
W
W
4
VfB Stuttgart
6
4
0
2
8 / 6
2
12
W
W
W
L
W
5
Bayer Leverkusen
6
3
2
1
12 / 8
4
11
W
W
D
W
D
6
1.FC Köln
6
3
1
2
11 / 9
2
10
W
L
L
D
W
7
Eintracht Frankfurt
6
3
0
3
17 / 16
1
9
L
W
L
L
W
8
SC Freiburg
6
2
2
2
9 / 9
0
8
D
D
W
W
L
9
Hamburger SV
6
2
2
2
6 / 8
-2
8
W
D
W
L
L
10
FC St. Pauli
6
2
1
3
8 / 9
-1
7
L
L
L
W
W
11
1899 Hoffenheim
6
2
1
3
9 / 12
-3
7
L
D
L
W
L
12
Werder Bremen
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
L
L
W
D
13
Union Berlin
6
2
1
3
8 / 13
-5
7
L
D
W
L
L
14
FC Augsburg
6
2
0
4
11 / 13
-2
6
W
L
L
L
L
15
VfL Wolfsburg
6
1
2
3
8 / 10
-2
5
L
L
L
D
D
16
FSV Mainz 05
6
1
1
4
5 / 10
-5
4
L
L
W
L
D
17
Borussia Mönchengladbach
6
0
3
3
5 / 12
-7
3
D
L
D
L
L
18
1. FC Heidenheim
6
1
0
5
4 / 11
-7
3
L
W
L
L
L

Focus sui protagonisti in campo: giocatori chiave e statistiche

Tra gli osservati speciali in casa FC St.

Pauli c’è Louis Oppie, giovane difensore che ha iniziato la stagione con concretezza disputando tutti i 360 minuti delle quattro partite giocate finora. Con un totale di 143 passaggi, è già parte integrante della costruzione di gioco della sua squadra. Ha inoltre effettuato 8 tackle vincenti.

Tra le fila del St. Pauli trova spazio anche Arkadiusz Pyrka, difensore polacco che si distingue per la sua tenacia nei duelli, vincendone 9 su 18, e la capacità di inserimento, spesso dimostrata attraverso i 3 dribbling riusciti. Anche Mathias Pereira Lage, dal centrocampo, ha contribuito mediante un assist e una marcata presenza nei duelli, vincendone 24 su 50.

Guardando all'Hoffenheim, emerge Tim Lemperle, attaccante che ha già avuto un impatto determinante con 2 reti, un assist e quattro passaggi chiave in 251 minuti di gioco.

Al suo fianco, Bazoumana Touré continua a crescere, affermandosi come uno dei giovani talenti del team: con un coinvolgimento in 67 duelli e un’abilità nel dribbling sopra la media, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà le difese avversarie.
