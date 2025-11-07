È ufficiale: Francesco Garino, uomo di punta di Tether, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Juventus Football Club. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società di blockchain, che in una nota diffusa dopo la riunione del CdA bianconero di questa mattina ha confermato la nomina.

“Tether è lieta di vedere il Dott. Francesco Garino nominato nel CdA della Juventus. Tifoso bianconero da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino, il Dott. Garino porta con sé un profondo legame con il territorio e una vasta esperienza professionale che saranno di grande beneficio per i tifosi e per la comunità del club”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dall’azienda.

La nomina di Garino rappresenta un passaggio strategico di grande rilievo per Tether, società leader nel settore delle stablecoin, che negli ultimi mesi ha intensificato la propria presenza nel mondo sportivo e finanziario italiano.

La spinta di Paolo Ardoino sul proprio account X: 'Garino confermato nel CdA, make Juve great again'

A commentare l’ingresso di Garino nel CdA bianconero è stato anche Paolo Ardoino, CEO di Tether, che sul suo profilo social X ha scritto: “Tether ha appena ricevuto il suo primo posto nel CdA della Juventus: Francesco Garino confermato! Grazie a tutti gli azionisti di minoranza per aver supportato la nostra richiesta di essere coinvolti. Il primo passo necessario verso il make Juve great again!”.

Un messaggio che lascia intravedere ambizioni chiare: Tether non intende limitarsi a un ruolo di semplice investitore, ma punta a partecipare attivamente alle decisioni strategiche del club.

Un peso crescente nel capitale bianconero

La presenza di Tether nel capitale della Juventus, superiore al 10%, testimonia come la società americana stia progressivamente consolidando la propria influenza all’interno della società piemontese. Una mossa che potrebbe aprire nuovi scenari, tanto sul fronte economico quanto su quello tecnologico, con la possibilità di integrare strumenti legati alla blockchain anche nelle strategie commerciali del club.

Con l’ingresso di Francesco Garino, torinese di nascita e tifoso bianconero, la Juventus vede così entrare nel proprio organigramma un rappresentante diretto di una delle realtà più dinamiche del panorama fintech mondiale.

Un segnale forte di apertura verso l’innovazione e, al tempo stesso, di rafforzamento dei legami con il territorio.

Il futuro del club bianconero sembra dunque muoversi lungo una nuova direttrice, dove finanza digitale, passione sportiva e radici locali si intrecciano in un nuovo equilibrio ancora tutto da scoprire.