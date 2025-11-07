Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale commenta le recenti parole di John Elkann, l'ad di Exor, che nell'ultima assemblea degli azionisti della Juventus ha rimarcato di non voler cedere la società bianconera.

Juventus, Chirico: 'Elkann lo ha detto chiaramente, non è sua intenzione cedere il club bianconero'

"A margine dell'assemblea degli azionisti che si è tenuta allo Stadium, John Elkann ha detto chiaramente di non voler vendere la Juventus", così ha esordito Marcello Chirico nel suo ultimo video pubblicato su YouTube.

Il giornalista ha proseguito: "Non ci sarà nessun disimpegno da parte di Exor e non c'è l'intenzione di vendere le quote azionarie a nessuno, quindi i padroni restano loro, piaccia o non piaccia. Ovviamente è una cosa che non renderà tutti felici, ma io mi domando perché non dovremmo fidarci di chi controlla questa società da ormai oltre 100 anni. Possiamo discutere di come hanno gestito il club nell'ultimo periodo ma è impossibile, non dire che i soldi per questa squadra ce li hanno sempre messi, anche nei momenti di difficoltà più recenti. Io onestamente non vorrei vedere la Juventus nelle mani di un fondo o di un investitore straniero magari sconosciuto. Se si deve cambiare proprietà non rischierei un salto nel vuoto".

Chirico ha proseguito: "Qualcuno si domanda perché non cedano la società a Tether, che ha promesso in lungo e in largo di rendere questo club tra i più vincenti d'Europa. Però un conto sono gli annunci, un altro i fatti. Io non metto in dubbio che la società di blockchain sia piena di soldi, anche se fino a qualche mese fa molti non sapevano neanche cosa fosse, però io inviterei ad andarci con i piedi di piombo su questi argomenti. Non è certo un caso che Elkann abbia sottolineato di non voler vendere la Juve ma di essere disposto ad ascoltare. Quindi anche Tether verrà appunto ascoltata ma il club non passerà di mano".

Chirico ha concluso: "Avevo già sottolineato negli scorsi giorni come non ci fossero segnali da parte di Exor di voler passare la mano e oggi Elkann ha chiuso la questione.

So che a molti questo darà fastidio ma sono i dati di fatto di quello che è accaduto".

Juventus, le parole di Chirico scatenano la discussione sul web: 'Notizia devastante'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Questa notizia è devastante. Prigionieri di un alleato di Gravina che vuole la Juve per motivi economici ma che sia chiaro non deve permettersi di vincere o essere competitiva" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Su Tether sono d'accordo con te, sarebbe un salto nel buio. Però Elkann se ne frega palesemente della Juve, non è tifoso come lo era l'Avvocato. Speriamo salti fuori qualche rampollo della famiglia che si occupi con passione della squadra".