La Fiorentina ha ufficializzato nella giornata di oggi la nomina di Paolo Vanoli come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico classe '72 prende il posto di Stefano Pioli, esonerato dopo una serie di risultati negativi che hanno rallentato la corsa della squadra viola in campionato e creato un clima di crescente incertezza attorno alla panchina.

Vanoli ha firmato un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. L'allenatore varesino era senza panchina dallo scorso mese di maggio quando aveva lasciato il Torino.

Prime mosse: debutto a Marassi

Il nuovo allenatore viola dirigerà il primo allenamento ufficiale sabato 8 novembre presso il centro sportivo Viola Park. L’esordio in panchina è previsto per domenica 9 novembre nella trasferta contro il Genoa, una gara delicata che potrebbe già dare indicazioni importanti sull'impronta tecnica che Vanoli vuole imprimere alla squadra. Sarà fondamentale osservare fin da subito i segnali di reazione del gruppo, sul piano sia tattico che psicologico.

Chi è Paolo Vanoli: da calciatore a tecnico vincente

Nato a Varese il 12 agosto 1972, Paolo Vanoli ha avuto una carriera da calciatore di buon livello, ricoprendo principalmente il ruolo di terzino sinistro. Ha militato in club come Verona, Parma e Fiorentina, conquistando importanti trofei tra cui la Coppa UEFA e la Coppa Italia con il Parma nel 1999, e una seconda Coppa Italia con la Fiorentina nel 2001.

Ha indossato anche la maglia della Nazionale italiana, con la quale ha totalizzato due presenze, segnando anche un gol all’esordio.

Conclusa l’esperienza da calciatore, Vanoli ha intrapreso la carriera da allenatore: ha lavorato nello staff tecnico della Nazionale italiana e ha poi assunto ruoli da primo allenatore, tra cui l’esperienza in Russia con lo Spartak Mosca e, più recentemente, alla guida del Venezia FC, che ha portato in Serie A attraverso i playoff. Nella scorsa stagione ha invece guidato il Torino in Serie A.

Un tecnico pragmatico per rilanciare la Viola

Vanoli è considerato un allenatore pragmatico, capace di adattare il proprio sistema di gioco alle caratteristiche della rosa a disposizione.

Predilige un calcio ordinato, fisico e aggressivo, ma con attenzione alla fase di possesso. Non è un integralista, ma un tecnico che lavora sull’equilibrio tra le fasi e sull’organizzazione tattica.

La sua capacità di lavorare sulla mentalità del gruppo sarà fondamentale per rilanciare una Fiorentina che, al momento, appare smarrita e alla ricerca di nuova identità. Per la società gigliata, la scelta di Vanoli rappresenta una scommessa ragionata: un tecnico in ascesa, motivato e desideroso di lasciare il segno anche in un contesto ambizioso e mediaticamente esigente come quello fiorentino.