Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video su YouTube in cui sottolinea come l'idea di schierare Teun Koopmeiners come braccetto, avuta dal tecnico della Juventus Luciano Spalletti, abbia avuto effetti miracolosi sull'olandese, che oggi appare un calciatore completamente ritrovato.

Juventus, Balzarini: 'Spalletti con un'intuizione ha recuperato Koopmeiners da ogni punto di vista'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube e parlando della Juventus e del suo tecnico Luciano Spalletti, si è focalizzato sulla sua scelta tecnica di inserire Teun Koopmeiners nella posizione di braccetto: "Spalletti si è sentito sicuro di fare questo esperimento e di correre un rischio, perché se fosse andato male sarebbe stato massacrato dalla critica.

E invece gli è andata bene e questo perché si fida del suo istinto e stiamo parlando di un allenatore di un livello superiore. Ciò non significa che non sbagli mai, ma che tra il fare la cosa giusta e quella errata, lui ha l'intuito nell'andare verso la direzione corretta. Non a caso ha recuperato Koopmeiners da 3 punti di vista, quello tecnico, quello mentale e da quello economico. Perché se il calciatore è felice di giocare lì, tu salvi anche l'investimento fatto dalla società appena due estati fa".

Balzarini ha continuato: "Spalletti ha quantomeno ammortizzato la perdita economica del club nell'investimento di Koopmeiners e mosse come questa fanno di un allenatore un grande allenatore. Perché con un'intuizione prova, e probabilmente riuscirà a salvare la situazione dell'olandese.

Lo dico sinceramente: non conoscevo Spalletti prima dell'avventura con la Juventus, ma nelle sue precedenti esperienze vedevo un allenatore molto prolisso. Ora ho capito che è suo costume ripetere le cose più volte per farti entrare in testa quello che vuole dire. Detto questo, ho anche percepito che ci troviamo davanti a una persona dal grande spessore umano e professionale. Quindi, per quanto mi è veramente dispiaciuto per come è andata a finire con Tudor, mi viene da sottolineare come Spalletti sia in un'altra dimensione rispetto a lui. Parliamo pur sempre di due allenatori molto differenti per età e non voglio neanche escludere che un giorno Tudor possa raggiungere i livelli del toscano, ma ci vorranno degli anni".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Gli allenatori bravi costano di più ma ti valorizzano i giocatori'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Gianni, sono pienamente con te sul discorso Koopmeiners e questo conferma che le società che vanno su allenatori di seconda fascia per risparmiare non capiscono che uno bravo che costa, poi ti ripaga valorizzando i giocatori", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "In appena una settimana è innegabile che le prestazioni si sono alzate di livello. Bisogna ancora migliorare qualcosa a livello difensivo e in attacco. Ma siamo sulla buona strada".