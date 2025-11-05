Nel corso del suo ultimo video pubblicato su Youtube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato della prestazione fatta con lo Sporting Lisbona dalla Juventus e riferendosi a Manuel Locatelli, ha sottolineato come il regista bianconero non sia adatto al gioco richiesto da Luciano Spalletti.

Juventus, Pedullà: 'Locatelli? Questa versione del centrocampista non serve ai bianconeri, sbaglia tutto e rallenta l'azione'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus di Luciano Spalletti ha detto: "Non si poteva pensare che il tecnico toscano in neanche 10 giorni potesse fare i miracoli però qualcosa si è già visto, soprattutto in alcuni elementi come Dusan Vlahovic, vero e proprio trascinatore della compagine bianconera.

Se il serbo è l'anima della vecchia signora, Locatelli rappresenta l'opposto. Questa versione del centrocampista, nelle condizioni in cui lo abbiamo visto, non serve ai bianconeri. Perché è un giocatore che non verticalizza mai, che gioca coi tocchetti e che commette degli sbagli clamorosi. Inoltre la coppia che compone con Thuram non è assortita bene o comunque è lontana dai parametri che ha sempre considerato Spalletti. Il francese avrebbe bisogno di un regista accanto, di uno capace di sveltire la manovra e di verticalizzare il pallone".

Pedullà ha proseguito: "Io non voglio entrare nelle dinamiche di quelle problematiche che Spalletti ebbe con Locatelli ai tempi della nazionale ed è chiaro che il toscano alla Juventus debba fare di necessità virtù.

Perché alla Continassa di centrocampisti non ce ne sono tanti e quindi credo che alla fine dovranno stringere la cinta per arrivare illesi a gennaio, quando aprirà il mercato invernale".

Sulla gara giocata con lo Sporting Lisbona e pareggiata per 1 a 1 dalla Juventus, Pedullà ha poi aggiunto: "I bianconeri, una volta conquistato il pareggio, hanno avuto l'inerzia della gara. Per me Kalulu è stato uno dei migliori per energia che ha dato alla squadra, mentre Koopmeiners nel suo nuovo ruolo mi è sembrato pulito, con interventi puliti e verticalizzazioni coraggiose. Insomma credo che l'olandese stia ritrovando la fiducia e stia raggiungendo una serenità che potrebbe essere completa fra 5-6 gare disputate ancora li".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Basterebbe un Verratti al posto di Locatelli'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Basterebbe il "vecchio" Verratti al posto di Locatelli , mi accontenterei. Cambiaso deve giocare a destra, a sinistra è un giocatore normale. Servirebbe anche un portiere da Juventus" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma un Miretti al posto di Locatelli? Occhio che con Spalletti questo ragazzo crescerà un sacco".