Il cielo sopra Lo Stade Saint-Symphorien si infiamma per l'attesa tra Metz e Nizza, che incroceranno gli scarpini domenica 9 novembre alle 17:15. A Metz, nella partita valida per la 12ª giornata della Ligue 1 nella stagione 2025/26, i padroni di casa cercheranno di contrastare la formazione ospite di Nizza, la quale parte con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Metz-Nizza

Il Metz si schiererà presumibilmente con un modulo accorto 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Fischer, protetto dalla linea difensiva composta da Yegbe, Gbamin, Colin e Kouao.

In mediana, Deminguet e Alpha Touré saranno chiamati a spezzare il gioco degli avversari. Il terzetto offensivo vedrà Sané, Tsitaishvili e Sabaly supportare l’unica punta di ruolo, Habib Diallo.

Il Nizza, dal canto suo, opterà per un coperto 5-4-1. Diouf difenderà la porta alle spalle di una folta difesa formata da Oppong, Juma, Melvin Bard, Antoine Mendy e Ali Abdi. Il centrocampo sarà orchestrato da Boudaoui e Louchet, con Sanson e Tiago Gouveia sulle fasce. Isak Jansson sarà il riferimento offensivo unico per l'attacco.

Quote di Metz-Nizza: occhio ai favoriti

I bookmaker hanno le idee chiare per quanto riguarda i favoriti del match.

Secondo William Hill, infatti, la vittoria del Nizza è quotata a 2.10, mentre il successo dei padroni di casa del Metz è dato a 3.10. Il pareggio, eventualità sempre possibile in un match equilibrato, è quotato a 3.50. Bet365 conferma la stessa tendenza, con identiche quote per la vittoria ospite (2.10) e un leggero ritocco per il successo del Metz a 3.30.

Sfide individuali: Diallo e Sabaly contro Boga e Diop

Habib Diallo sarà certamente una delle chiavi principali per il Metz.

L'attaccante senegalese, autore di 2 gol e un assist nelle prime otto apparizioni di campionato, è un pericolo costante per le difese avversarie con 11 tiri, 7 dei quali nello specchio. La sua abilità nei duelli, 41 vinti su 95, sarà fondamentale per creare spazi offensivi e opportunità di gol.

Anche Cheikh Sabaly avrà un ruolo cruciale. Con 2 assist già all'attivo in stagione, il suo apporto nel costruire il gioco è supportato da 166 passaggi totali e 18 tackle, dimostrando attitudine sia in fase offensiva che difensiva.

Sul versante del Nizza, Jérémie Boga si è messo in evidenza in questa campagna con 2 reti e 2 assist. Nonostante sia stato impiegato spesso anche dalla panchina, ha mantenuto una media valutativa di 6.84, confermandosi un elemento prezioso per la sua capacità di rompere gli equilibri con dribbling (11 riusciti su 23) e passaggi decisivi (12 chiave su 179 totali).

Sofiane Diop, centrocampista di qualità e precisione, sta vivendo un ottimo momento di forma. Con 6 gol già a referto in questa stagione, Diop è uno dei principali pericoli per la difesa del Metz grazie alla sua precisione nel tiro e la capacità di crearsi spazi, testimoniata dai 16 tiri complessivi e la leadership in campo con 254 passaggi.