Domenica 9 novembre, alle ore 17:15, lo Stade de la Meinau di Strasburgo sarà il palcoscenico dell’atteso confronto tra la formazione di casa e il Lilla, valido per la dodicesima giornata di Ligue 1. Entrambe le squadre andranno a caccia di punti preziosi per risalire la classifica, in una sfida che si preannuncia equilibrata ma con il Lilla leggermente favorito secondo le principali quote dei bookmaker. L’incontro sarà anche un’occasione per osservare da vicino alcuni protagonisti di spicco del campionato, su tutti Olivier Giroud, pronto a guidare l’attacco del Lilla e a lasciare il segno in una partita che promette intensità e spettacolo.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lilla

Strasburgo (3-4-2-1): Penders; Høgsberg, Chilwell, Doué; Barco, El Mourabet, Ouattara, Moreira; Amo-Ameyaw, Enciso; Panichelli.

Lilla (4-2-3-1): Ozer; Mandi, Mbemba, Verdonk, Meunier; André, Bouaddi; Haraldsson, Correia, Fernández-Pardo; Giroud.

Quote di Strasburgo-Lilla: equilibrio sottile

Le quote dei bookmaker indicano una sfida all’insegna dell’equilibrio, con un leggero favore per il Lilla, chiamato a imporsi in trasferta.

Su William Hill, il successo dei ragazzi di Fonseca è quotato a 2.45, mentre la vittoria del Strasburgo si attesta a 2.62 e il pareggio a 3.40. Valori molto simili su Bet365, dove il segno “2” del Lilla è proposto a 2.45, il successo dei padroni di casa a 2.75 e la “X” a 3.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo

I riflettori saranno puntati su alcuni dei protagonisti che potrebbero fare la differenza sul terreno dello Stade de la Meinau.

Julio Enciso, giovane talento paraguaiano dello Strasburgo, ha collezionato 4 presenze nella stagione in corso di Ligue 1. Pur non avendo ancora inciso sul tabellino, il centrocampista offensivo sta gradualmente trovando spazio e continuità nelle rotazioni della squadra alsaziana.

L’attacco del RC Strasbourg si affida invece a Joaquín Panichelli, autore di 9 gol in 11 partite di campionato. L’attaccante argentino è tra i protagonisti più brillanti di questa prima parte di stagione e rappresenta la principale minaccia offensiva per la retroguardia avversaria.

Nel Lilla, grande attenzione per Félix Correia, che ha già realizzato 3 reti in 11 presenze in Ligue 1, confermandosi un punto di riferimento nella fase offensiva della formazione di Fonseca.

Infine, Olivier Giroud continua a essere una garanzia di esperienza e presenza fisica nel reparto avanzato del Lilla, distinguendosi per la sua efficacia nei duelli aerei vinti, che restano una delle sue armi più preziose anche in questa stagione.