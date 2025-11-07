Il Valencia, domenica 9 novembre alle 18.30, affronterà il Real Betis in occasione della dodicesima giornata de La Liga 2025/26. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per uscire dai bassi fondi della classifica, gli ospiti invece proveranno a dare continuità all'ottimo approccio in stagione.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Betis

Il Valencia dovrebbe scendere in campo con il 5-3-2. A difendere i pali ci sarà Agirrezabala, supportato da Copete, César Tárrega, Eray Cömert, Luis Rioja e José Gayà sulla linea difensiva. Al centrocampo, André Almeida, Pepelu e Javi Guerra cercheranno di orchestrare il gioco, mentre in attacco Lucas Beltrán e Danjuma proveranno a scardinare la difesa avversaria.

Il Real Betis dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, affidandosi tra i pali ad Álvaro Valles. La linea difensiva sarà composta da Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez e Héctor Bellerín. In mediana, Pablo Fornals e Amrabat si occuperanno di chiudere gli spazi, offrendo protezione a Lo Celso, Ez Abde e Antony, che agiranno alle spalle dell’unica punta Cucho Hernández.

Spain Flag
La Liga
Giornata 12
07/11/2025 21:00
Elche
VS
Real Sociedad
08/11/2025 14:00
Girona
VS
Alaves
08/11/2025 16:15
Sevilla
VS
Osasuna
08/11/2025 18:30
Atletico Madrid
VS
Levante
08/11/2025 21:00
Espanyol
VS
Villarreal
09/11/2025 14:00
Athletic Club
VS
Oviedo
09/11/2025 16:15
Rayo Vallecano
VS
Real Madrid
09/11/2025 18:30
Valencia
VS
Real Betis
09/11/2025 18:30
Mallorca
VS
Getafe
09/11/2025 21:00
Celta Vigo
VS
Barcelona

Quote di Valencia-Real Betis: biancoverdi favoriti fuori casa

Per i bookmaker, il Real Betis parte con i favori del pronostico nel confronto al Mestalla.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.20, il pareggio a 3.30 e il successo casalingo del Valencia a 3.10. Quote simili da Bet365, che offre il "2" sempre a 2.20, mentre il segno "X" è dato a 3.40 e il "1" a 3.30.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
11
10
0
1
26 / 10
16
30
W
W
W
W
L
2
Barcelona
11
8
1
2
28 / 13
15
25
W
L
W
L
W
3
Villarreal
11
7
2
2
22 / 10
12
23
W
W
D
L
W
4
Atletico Madrid
11
6
4
1
21 / 10
11
22
W
W
W
D
W
5
Real Betis
11
5
4
2
18 / 12
6
19
W
L
D
W
W
6
Espanyol
11
5
3
3
15 / 13
2
18
L
W
W
L
D
7
Getafe
11
5
2
4
12 / 13
-1
17
W
W
L
L
D
8
Alaves
11
4
3
4
11 / 10
1
15
W
L
D
W
L
9
Elche
11
3
5
3
12 / 13
-1
14
L
L
D
L
W
10
Rayo Vallecano
11
4
2
5
12 / 14
-2
14
L
W
W
W
L
11
Athletic Club
11
4
2
5
11 / 13
-2
14
L
L
D
W
L
12
Celta Vigo
11
2
7
2
13 / 14
-1
13
W
W
D
D
L
13
Sevilla
11
4
1
6
17 / 19
-2
13
L
L
L
W
W
14
Real Sociedad
11
3
3
5
13 / 16
-3
12
W
W
D
L
L
15
Osasuna
11
3
2
6
9 / 12
-3
11
D
L
L
W
L
16
Levante
11
2
3
6
15 / 20
-5
9
L
D
L
W
D
17
Mallorca
11
2
3
6
11 / 18
-7
9
L
D
W
L
W
18
Valencia
11
2
3
6
10 / 20
-10
9
L
L
D
L
L
19
Oviedo
11
2
2
7
7 / 19
-12
8
D
D
L
L
W
20
Girona
11
1
4
6
10 / 24
-14
7
L
D
L
W
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Antony e Javi Guerra sotto i riflettori

Sotto la lente d’ingrandimento non possono mancare le prestazioni di alcuni giocatori chiave per entrambe le formazioni.

Javi Guerra del Valencia si è fatto notare per la sua versatilità a centrocampo. Nelle prime 11 giornate di campionato, ha totalizzato 621 minuti in campo con 2 assist e una valutazione media di 6.75, mostrando un buon contributo in fase di interdizione con 8 intercetti.

Dall’altra parte, il Real Betis potrà contare su Antony, uno dei giocatori più in forma della squadra. L'esterno brasiliano si è distinto con 4 reti in 7 apparizioni, abbinando un'ottima precisione nei tiri a un'ineccepibile media di 7.73. Con 18 tiri complessivi, di cui 10 nello specchio della porta, Antony si presenta come una delle principali minacce per il Valencia, pronto a sfruttare le sue capacità nell’1 contro 1 e il suo apporto confermato da 1 assist.

Anche Giovani Lo Celso rappresenta un uomo chiave per il Betis. Con 442 passaggi completati e 2 assist messi a referto, l’argentino offre una qualità imprescindibile nella zona nevralgica del campo, pur dovendo migliorare nella costanza di rendimento in tutte le fasi del gioco.

Infine, il match vedrà come protagonista offensivo per il Betis anche Cucho Hernández, che ha già messo a segno 4 gol, contribuendo con 2 assist, mostrando un rendimento solido in 943 minuti giocati.
