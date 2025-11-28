Al City Ground di Nottingham è tutto pronto per la sfida tra Nottingham Forest e Brighton, in programma domenica 30 novembre alle 15:05. L'incontro si inserisce nella tredicesima giornata di Premier League 2025/26, una partita che promette scintille e spettacolo.

Quote di Nottingham Forest-Brighton: equilibrio in favore del Brighton

Secondo i principali bookmaker, sarà un match molto equilibrato, con una leggera preferenza per gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Nottingham Forest a 2.70, il pareggio a 3.25 e il successo del Brighton a 2.50. Anche Bet365 non si discosta molto, con le quote impostate rispettivamente a 2.75, 3.30 e 2.62 per le stesse eventualità. Si prospetta quindi un duello serrato e aperto a qualsiasi risultato.

Statistiche dei protagonisti: occhi puntati su Welbeck e talenti emergenti

Nicolás Domínguez rappresenta uno dei fulcri del centrocampo del Nottingham Forest.

Sebbene abbia collezionato solo 176 minuti in campo quest'anno, il centrocampista argentino ha mostrato buona precisione nei passaggi con 79 palloni distribuiti e 9 duelli vinti su 18, manifestando tenacia e dedizione, benché senza particolari bagliori offensivi.

Igor Jesus, l'attaccante del Nottingham Forest, è un ulteriore elemento su cui la squadra locale fa affidamento. Con 11 presenze all'attivo e diverse entrate dalla panchina, l’attaccante brasiliano ha avuto sporadiche occasioni per lasciare il segno, nonostante 8 tiri totali e una prestazione che evidenzia necessità di miglioramento in fase realizzativa.

Dan Ndoye ha offerto sostanza e occasioni di spunto in mezzo al campo con 1 gol e 1 assist, più una buona capacità di resistenza testimoniata dagli 848 minuti giocati.

Sul fronte del Brighton, Diego Gómez si è distinto per dinamismo e versatilità a centrocampo, dimostrandosi una pedina fondamentale grazie ai suoi 2 gol e un elevato numero di duelli vinti (52 su 95).

I riflettori, però, saranno inevitabilmente puntati su Danny Welbeck, punta di diamante dell'attacco del Brighton, capace di mettere a segno 7 reti in 12 apparizioni. La sua esperienza e la capacità di finalizzare le azioni potrebbero risultare decisive in una partita che si preannuncia particolarmente incerta fino al fischio finale.