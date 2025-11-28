La quattordicesima giornata de la Liga 2025/26 vedrà affrontarsi Celta Vigo e Espanyol il prossimo 30 novembre alle ore 18:30, presso l'Estadio Abanca-Balaídos di Vigo. Entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in questa fase cruciale della stagione. Una sfida che promette grande spettacolo per gli amanti del calcio.

Quote di Celta Vigo-Espanyol: leggera preferenza per i padroni di casa

Le quote dei bookmaker indicano un leggero favore per la squadra di casa.

William Hill quota la vittoria del Celta Vigo a 2.00, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Espanyol a 3.80. Bet365 offre la vittoria interna a 2.05, il pareggio a 3.50 e la vittoria ospite a 3.50.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Iago Aspas: l’esperienza al servizio del Celta

Iago Aspas continua a essere un elemento fondamentale per il Celta Vigo all’età di 38 anni.

Pur non essendo sempre titolare, ha già accumulato 479 minuti in 11 presenze quest'anno, con un contributo diretto a 3 reti (2 gol e 1 assist). La sua precisione e il suo fiuto del gol sono chiari nei 10 tiri effettuati, metà dei quali nello specchio.

Borja Iglesias: forza fisica e gol

Borja Iglesias, 32 anni, con i suoi 5 gol e 2 assist, è una sicura minaccia per la difesa avversaria. In 744 minuti giocati, ha mostrato una buona efficacia sotto porta, con 18 tiri totali e 11 diretti a rete. La sua stazza lo rende un punto di riferimento offensivo sia per finalizzare le azioni sia per crearsi spazi tra i difensori.

Espanyol cerca la svolta con Pere Milla e Roberto Fernández

Nell’Espanyol, Pere Milla si distingue per la sua azione a centrocampo.

Ha segnato 5 gol in 764 minuti, mostrando grande capacità nel trovare il fondo della rete con 34 tiri totali. Insieme a lui, Roberto Fernández, giovane promessa con 3 gol a suo nome, offre versatilità e pericolosità negli ultimi metri.

In particolare, l’apporto di Tyrhys Dolan, nonostante il suo slot da attaccante, è stato più di supporto che di goleador: con 2 assist e una costante presenza sul campo, punta a migliorare il suo contributo realizzativo.