Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su YouTube, Luciano Spalletti rischierebbe di finire come il capro espiatorio dei problemi che attanagliano la Juventus. Questo perché, negli ultimi anni, alla Continassa a pagare sono sempre stati gli allenatori.

Juventus, Pedullà: 'Spalletti deve farsi rispettare, alla Continassa va di moda lo scaricabarile'

"Spalletti fatti rispettare, alla Juve va di moda lo scaricabarile": questo è il concetto espresso da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio: "Siamo ormai a fine novembre e dobbiamo fare un ragionamento che ricostruisca quanto accaduto alla Continassa dall'ultimo scudetto vinto nel 2020 fino a oggi.

Dico questo perché abbiamo visto ciclicamente sempre le stesse cose: fallimenti che hanno avuto sempre e solo un colpevole, l'allenatore di turno. Sono passati da Torino Pirlo, Allegri, che io ho criticato duramente per quanto si era visto, Thiago Motta e Tudor e mi sembra evidente che ci sia il vizio di scaricabarile sempre e solo da una parte. Una cosa che potrebbe esistere se stessimo parlando di realtà meno importanti, o semplicemente più superficiali, e non se ti chiami Juventus. Fermo restando che gli errori sono stati commessi, io credo che Luciano Spalletti si debba far sentire, perché ha già pagato una tassa importante mettendosi in gioco e firmando un contratto che scadrà fra sette mesi".

Pedullà ha proseguito: "Dico questo perché sto già cominciando a notare che tutte le cose che non vanno stanno iniziando a essere scaricate sull’allenatore. Dovremmo invece pensare che Spalletti ha preso in corsa una squadra scarica, non pronta dal punto di vista fisico e vittima di 'dispettucci' che sono andati in scena tra l'ex tecnico e l'attuale amministratore delegato. Il CEO Comolli, peraltro, dovrebbe spiegarci perché la Juventus è stata in grado di confermare un allenatore a giugno per poi mandarlo via pochi mesi dopo. Inoltre, è di per sé clamoroso realizzare come il club bianconero sia stato la prima società in Italia a cambiare guida tecnica nella nuova stagione 2025/26".

Il giornalista ha concluso: "La Juve ha convinto Spalletti e ora è chiamata a tutelarlo h24, perché altrimenti diventa ingeneroso affibbiargli colpe che non può avere.

Ripeto: si è caricato sulle spalle talmente tante patate bollenti nella Juventus che uno normale si sarebbe già scottato. E già solo per questo andrebbe rispettato".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se hai Locatelli e un centrocampo ridicolo non vai da nessuna parte'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito: "La Juve ha cambiato quattro allenatori in poco tempo, risultato? Se hai Locatelli e un centrocampo ridicolo non vai da nessuna parte", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "La dirigenza non è da Juventus, altrimenti una società che ha gli attributi sarebbe già intervenuta al fianco dell'allenatore e di conseguenza avrebbe preso provvedimenti seri nei confronti dei giocatori".