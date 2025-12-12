L'Atlético Madrid si prepara ad accogliere il Valencia al Metropolitano Stadium il 13 dicembre alle ore 14:00, per il sedicesimo turno della Liga 2025/26. I colchoneros, rinforzati da una solida partenza in campionato, sembrano pronti a confermare il loro stato di forma contro un Valencia desideroso di riscatto. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, promettendo uno spettacolo calcistico di alto livello.

Le probabili formazioni di Atlético Madrid-Valencia

Diego Simeone dovrebbe schierare l'Atlético con un modulo 4-4-1-1, affidandosi al talento di Julián Álvarez avanzato rispetto alla linea di centrocampo, supportato da Thiago Almada in posizione di trequartista.

La difesa sarà guidata dall’esperienza di Jan Oblak tra i pali, coadiuvato da Nahuel Molina e Clement Lenglet, mentre Giuliano Simeone opererà sugli esterni.

Il Valencia, dal canto suo, potrebbe optare per un 4-2-3-1, con Hugo Duro punta centrale, e il talento lusitano André Almeida a supporto. La retroguardia vedrà protagonisti Jose Gaya e Eray Coemert, mentre Pepelu e Javier Guerra cercheranno di controllare il centrocampo.

Quote di Atlético Madrid-Valencia: colchoneros favoriti

Le quote dei bookmaker indicano chiaramente l'Atlético Madrid come favorito: William Hill quota la vittoria interna a 1.30, il pareggio a 5.00 e il successo del Valencia a 10.00.

Quote che trovano riscontro anche su Bet365, con l'11.00 per la vittoria degli ospiti e identiche valutazioni per segno 1 e X. Un segnale forte dell'attuale disparità di forza tra le due compagini, almeno sulla carta.

Le stelle in campo: focus sui giocatori chiave

Tra i protagonisti più attesi dell'Atlético Madrid c'è Julián Álvarez, che non sta deludendo le aspettative con 7 gol in 16 presenze questa stagione.

Con un’efficacia di tiro impressionante (27 conclusioni, 18 in porta) e 2 assist, l'attaccante argentino si conferma pilastro dell'attacco colchonero.

Dalla parte valenciana, l'attenzione si concentra su Hugo Duro, autore di 5 gol in 15 presenze. Nonostante qualche difficoltà nelle fasi di dribbling (9 tentativi, 1 riuscito), la capacità di attrarre falli (14 subiti) li rende un elemento chiave nel tentativo di spezzare il gioco avversario.

Non meno importante, la presenza di Thiago Almada nella trequarti dell'Atlético, che, con 2 reti e un assist in sole 9 apparizioni, continua ad essere un elemento dinamico e creativo. La sua capacità di dribblare (9 dribbling riusciti su 14) rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

Per il Valencia, André Almeida cerca di portare equilibrio a centrocampo. Fortemente coinvolto nelle fasi di rottura del gioco, con 15 tackle effettuati, combina tecnica e quantità a beneficio della squadra, contribuendo con 238 passaggi totali e 14 falli subiti.