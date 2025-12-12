Sarà una fredda serata di dicembre quella del 12 che vedrà Real Sociedad e Girona sfidarsi alla Reale Arena di San Sebastián alle ore 21:00. Si tratta di un match interessante della sedicesima giornata di La Liga 2025/26. La squadra casalinga, guidata dalla furia del loro pubblico, cercherà di ottenere tre punti importanti per rilanciarsi in classifica e allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Girona

Con entrambe le squadre orientate verso un assetto simile, riconducibile a un 4-2-3-1, i baschi si schiereranno con Alex Remiro in porta, difesa formata da Jon Aramburu, Aritz Elustondo, Jon Martin e Sergio Gomez.

A centrocampo, spazio a Carlos Soler e Jon Gorrotxategi, con il trio di trequartisti composto da Takefusa Kubo, Brais Mendez, e Ander Barrenetxea,alle spalle di Gonçalo Guedes, impiegato come riferimento offensivo avanzato.

Il Girona risponde con Paulo Gazzaniga tra i pali, linea difensiva composta da Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno. La linea mediana avrà come protagonisti Ivan Martin e Axel Witsel, mentre il tridente di centrocampo offensivo sarà formato da Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi, e Bryan Gil. Vladyslav Vanat sarà il terminale offensivo.

Quote di Real Sociedad-Girona: baschi leggermente favoriti

Secondo le quote dei bookmaker, la Real Sociedad parte come favorita in questa sfida.

William Hill quota la vittoria della squadra di casa a 1.73, il pareggio a 3.60 e il successo del Girona a 4.60. Non troppo dissimili le cifre proposte da Bet365, che vede la vittoria della Real Sociedad a 1.75, il pareggio a 4.00, e la vittoria ospite a 4.50.

Le statistiche dei giocatori chiave: Mendez, Guedes e Tsygankov

Brais Mendez, elemento chiave della trequarti della Real Sociedad, ha dimostrato una buona capacità di gestire il gioco con 476 passaggi completati e 3 gol segnati in 14 presenze.

Inoltre, i suoi 16 passaggi chiave dimostrano quanto sia influente nella creazione delle occasioni pericolose per la sua squadra.

Tra gli uomini più propositivi del reparto offensivo spicca lo spagnolo Ander Barrenetxea, che con 3 gol e 3 assist in 938 minuti giocati, promette spettacolo sulla fascia. Con 23 passaggi chiave all'attivo, Barrenetxea si è dimostrato letale nel servire i compagni, contribuendo in maniera determinante al gioco corale dei baschi.

Gonçalo Guedes, con la sua esperienza, si affaccia alla sfida con l'intento di ampliare il suo bottino di 2 gol, avendo dimostrato un'abilità non indifferente nelle azioni individuali con 12 dribbling riusciti su 19 tentati. La sua capacità di rompere gli equilibri sarà fondamentale per trascinare la squadra verso la vittoria.

Dal lato del Girona, Viktor Tsygankov rappresenta la principale opzione offensiva in una squadra chiamata a ritrovare equilibrio. Tsygankov, in 9 apparizioni, ha già registrato 1 gol e 2 assist, rivelandosi un elemento cruciale nel reparto avanzato grazie anche ai suoi 12 passaggi chiave. Il suo dinamismo e le sue abilità nel dribbling possono mettere in difficoltà la difesa basca.