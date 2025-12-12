Il Barcellona si prepara a ospitare l'Osasuna al Camp Nou in una sfida valida per la sedicesima giornata della Liga 2025/26. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 18:30, un’occasione per i Blaugrana di confermare la propria leadership in classifica.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

Il Barcellona si schiererà probabilmente con un modulo 4-2-3-1. Tra i pali Jean Garcia sarà protetto da una retroguardia composta da Koundé, Cubarsi, Martin e Balde. A centrocampo, Eric Garcia e il giovane talento Pedri agiranno da diga, lasciando spazio al trio offensivo composto da Lamine Yamal, Fermin Lopez e Raphinha.

Punta centrale sarà l’esperto Robert Lewandowski.

L’Osasuna, con lo stesso modulo 4-2-3-1, vedrà Herrera tra i pali, mentre la linea difensiva sarà presieduta da Rosier, Catena, Boyomo e Bretones. A centrocampo, Torro e Oroz cercheranno di impostare mentre Garcia, Moncayola e Muñoz tenteranno di supportare l’unica punta Ante Budimir.

Spain Flag
La Liga
Giornata 16
12/12/2025 21:00
Real Sociedad
VS
Girona
13/12/2025 14:00
Atlético Madrid
VS
Valencia
13/12/2025 16:15
Maiorca
VS
Elche
13/12/2025 18:30
Barcellona
VS
Osasuna
13/12/2025 21:00
Getafe
VS
Espanyol
14/12/2025 14:00
Siviglia
VS
Oviedo
14/12/2025 16:15
Celta Vigo
VS
Athletic Bilbao
14/12/2025 18:30
Levante
VS
Villarreal
14/12/2025 21:00
Alaves
VS
Real Madrid
15/12/2025 21:00
Rayo Vallecano
VS
Real Betis

Quote di Barcellona - Osasuna: Blaugrana nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, il Barcellona è nettamente favorito per portare a casa la vittoria.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.22, il pareggio a 7.00 e la vittoria esterna della formazione di Pamplona a 10.00.

Bet365 offre quote simili, con il favore ai Blaugrana quotato a 1.20, mentre il pareggio rimane a 7.00 e il colpo dell'Osasuna è quotatoa 12.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
16
13
1
2
47 / 20
27
40
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
16
11
3
2
32 / 15
17
36
L
W
D
D
D
3
Villarreal
15
11
2
2
31 / 13
18
35
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
16
9
4
3
28 / 15
13
31
L
L
W
W
W
5
Espanyol
15
8
3
4
19 / 16
3
27
W
W
W
L
L
6
Real Betis
15
6
6
3
25 / 19
6
24
L
W
D
D
W
7
Athletic Bilbao
16
7
2
7
15 / 20
-5
23
W
L
W
L
W
8
Getafe
15
6
2
7
13 / 17
-4
20
L
W
L
L
W
9
Elche
15
4
7
4
18 / 17
1
19
W
L
D
D
L
10
Celta Vigo
15
4
7
4
18 / 19
-1
19
W
L
W
L
W
11
Alaves
15
5
3
7
13 / 15
-2
18
W
L
L
L
W
12
Rayo Vallecano
15
4
5
6
13 / 16
-3
17
L
D
D
D
L
13
Siviglia
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
D
L
L
W
L
14
Real Sociedad
15
4
4
7
19 / 22
-3
16
L
L
W
D
W
15
Osasuna
15
4
3
8
14 / 18
-4
15
W
D
L
L
D
16
Valencia
15
3
6
6
14 / 23
-9
15
D
D
W
D
L
17
Maiorca
15
3
5
7
15 / 22
-7
14
D
D
L
W
L
18
Girona
15
2
6
7
13 / 29
-16
12
L
D
D
W
L
19
Oviedo
15
2
4
9
7 / 22
-15
10
D
L
D
L
D
20
Levante
15
2
3
10
16 / 28
-12
9
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Lewandowski e Raphinha per il Barcellona, Budimir e Munoz per l'Osasuna

Robert Lewandowski continua a essere il faro offensivo del Barcellona.

Nonostante i 37 anni, il bomber polacco ha segnato 8 gol in 12 presenze in campionato, confermando la sua capacità di essere ancora decisivo sotto porta con 24 tiri totali, di cui 17 nello specchio.

Accanto a lui, il brasiliano Raphinha ha mostrato una grande capacità di incidere nei minuti giocati, con 4 reti e 3 assist in 9 partite, qualificandolo come una delle armi principali del Barça nella trequarti.

Per l’Osasuna, Ante Budimir ha finora catturato l’attenzione con 4 reti in 14 partite, lavorando alacremente nel cuore dell’attacco con 29 tiri complessivi.

Un’altra pedina l'importante per la squadra di Pamplona è il giovane Víctor Muñoz, che ha già collezionato 15 apparizioni con 2 gol e 1 assist, oltre a un buon numero di dribbling completati (28 su 69 tentativi), mostrando potenziali sprazzi di talento in questo campionato.
