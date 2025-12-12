Il Barcellona si prepara a ospitare l'Osasuna al Camp Nou in una sfida valida per la sedicesima giornata della Liga 2025/26. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 18:30, un’occasione per i Blaugrana di confermare la propria leadership in classifica.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

Il Barcellona si schiererà probabilmente con un modulo 4-2-3-1. Tra i pali Jean Garcia sarà protetto da una retroguardia composta da Koundé, Cubarsi, Martin e Balde. A centrocampo, Eric Garcia e il giovane talento Pedri agiranno da diga, lasciando spazio al trio offensivo composto da Lamine Yamal, Fermin Lopez e Raphinha.

Punta centrale sarà l’esperto Robert Lewandowski.

L’Osasuna, con lo stesso modulo 4-2-3-1, vedrà Herrera tra i pali, mentre la linea difensiva sarà presieduta da Rosier, Catena, Boyomo e Bretones. A centrocampo, Torro e Oroz cercheranno di impostare mentre Garcia, Moncayola e Muñoz tenteranno di supportare l’unica punta Ante Budimir.

Quote di Barcellona - Osasuna: Blaugrana nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, il Barcellona è nettamente favorito per portare a casa la vittoria.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.22, il pareggio a 7.00 e la vittoria esterna della formazione di Pamplona a 10.00.

Bet365 offre quote simili, con il favore ai Blaugrana quotato a 1.20, mentre il pareggio rimane a 7.00 e il colpo dell'Osasuna è quotatoa 12.00.

Le statistiche dei giocatori chiave: Lewandowski e Raphinha per il Barcellona, Budimir e Munoz per l'Osasuna

Robert Lewandowski continua a essere il faro offensivo del Barcellona.

Nonostante i 37 anni, il bomber polacco ha segnato 8 gol in 12 presenze in campionato, confermando la sua capacità di essere ancora decisivo sotto porta con 24 tiri totali, di cui 17 nello specchio.

Accanto a lui, il brasiliano Raphinha ha mostrato una grande capacità di incidere nei minuti giocati, con 4 reti e 3 assist in 9 partite, qualificandolo come una delle armi principali del Barça nella trequarti.

Per l’Osasuna, Ante Budimir ha finora catturato l’attenzione con 4 reti in 14 partite, lavorando alacremente nel cuore dell’attacco con 29 tiri complessivi.

Un’altra pedina l'importante per la squadra di Pamplona è il giovane Víctor Muñoz, che ha già collezionato 15 apparizioni con 2 gol e 1 assist, oltre a un buon numero di dribbling completati (28 su 69 tentativi), mostrando potenziali sprazzi di talento in questo campionato.