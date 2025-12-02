Il Vitality Stadium di Bournemouth sarà teatro questo martedì 2 dicembre alle ore 20:30 della sfida valevole per il 14º turno della Premier League 2025/2026 tra Bournemouth ed Everton. In un match che si prospetta incerto ma avvincente, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per migliorare l'attuale posizione di metà classifica.

Quote di Bournemouth-Everton: equilibrio in campo

Secondo i bookmaker, il Bournemouth parte favorito in questa sfida, ma non è un netto vantaggio.

William Hill quota la vittoria del Bournemouth a 2.20, il pareggio a 3.30 e la vittoria dell'Everton a 3.25. Quote che trovano conferma anche con Bet365 che propone il successo della squadra di casa a 2.20, il pareggio a 3.25 e la vittoria ospite a 3.30.

Le statistiche dei giocatori chiave: fari puntati su Semenyo e Grealish

Antoine Semenyo, centrocampista di Bournemouth, è uno dei protagonisti più attesi.

Con 12 presenze stagionali, tutte da titolare, ha totalizzato 1079 minuti in campo. Semenyo ha già segnato 6 gol e fornito 3 assist, dimostrando sia freddezza sotto porta che efficacia nella costruzione del gioco. Con un importante numero di dribbling (47 tentati, di cui 20 riusciti) e una valutazione media di 7.19, il suo contributo potrebbe risultare decisivo.

Sul fronte opposto, Jack Grealish rappresenta una delle pedine fondamentali dell'Everton. Con 12 presenze e 11 da titolare, ha accumulato 994 minuti e una valutazione media di 7.37. Grealish ha già messo a segno un gol e quattro assist, evidenziando la sua apporto nel tracciare linee di passaggio incisive. La sua capacità di saltare l'uomo, grazie a 41 dribbling tentati e 15 completati, potrebbe diventare un'arma importante contro la difesa avversaria.

Anche Iliman Ndiaye, centrocampista dell'Everton, potrebbe avere un ruolo importante nella sfida. Ha collezionato 13 presenze, sempre da titolare, giocando 1078 minuti. Con quattro gol all'attivo, tra cui uno realizzato su rigore, e una media di rating di 7.02, Ndiaye si è già affermato come un punto fermo del centrocampo dell'Everton. La sua abilità nei duelli (81 vinti su 169 tentati) è un indicatore della sua fisicità e presenza sul campo.