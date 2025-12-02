Il Vitality Stadium di Bournemouth sarà teatro questo martedì 2 dicembre alle ore 20:30 della sfida valevole per il 14º turno della Premier League 2025/2026 tra Bournemouth ed Everton. In un match che si prospetta incerto ma avvincente, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per migliorare l'attuale posizione di metà classifica.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Bournemouth-Everton: equilibrio in campo

Secondo i bookmaker, il Bournemouth parte favorito in questa sfida, ma non è un netto vantaggio.

William Hill quota la vittoria del Bournemouth a 2.20, il pareggio a 3.30 e la vittoria dell'Everton a 3.25. Quote che trovano conferma anche con Bet365 che propone il successo della squadra di casa a 2.20, il pareggio a 3.25 e la vittoria ospite a 3.30.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
13
8
1
4
27 / 12
15
25
W
L
W
W
L
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
10
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
11
Bournemouth
13
5
4
4
21 / 23
-2
19
L
D
L
L
W
12
Tottenham
13
5
3
5
21 / 16
5
18
L
L
D
L
W
13
Newcastle
13
5
3
5
17 / 16
1
18
W
W
L
L
W
14
Everton
13
5
3
5
14 / 17
-3
18
L
W
W
D
L
15
Fulham
13
5
2
6
15 / 17
-2
17
W
W
L
W
L
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: fari puntati su Semenyo e Grealish

Antoine Semenyo, centrocampista di Bournemouth, è uno dei protagonisti più attesi.

Con 12 presenze stagionali, tutte da titolare, ha totalizzato 1079 minuti in campo. Semenyo ha già segnato 6 gol e fornito 3 assist, dimostrando sia freddezza sotto porta che efficacia nella costruzione del gioco. Con un importante numero di dribbling (47 tentati, di cui 20 riusciti) e una valutazione media di 7.19, il suo contributo potrebbe risultare decisivo.

Sul fronte opposto, Jack Grealish rappresenta una delle pedine fondamentali dell'Everton. Con 12 presenze e 11 da titolare, ha accumulato 994 minuti e una valutazione media di 7.37. Grealish ha già messo a segno un gol e quattro assist, evidenziando la sua apporto nel tracciare linee di passaggio incisive. La sua capacità di saltare l'uomo, grazie a 41 dribbling tentati e 15 completati, potrebbe diventare un'arma importante contro la difesa avversaria.

Anche Iliman Ndiaye, centrocampista dell'Everton, potrebbe avere un ruolo importante nella sfida. Ha collezionato 13 presenze, sempre da titolare, giocando 1078 minuti. Con quattro gol all'attivo, tra cui uno realizzato su rigore, e una media di rating di 7.02, Ndiaye si è già affermato come un punto fermo del centrocampo dell'Everton. La sua abilità nei duelli (81 vinti su 169 tentati) è un indicatore della sua fisicità e presenza sul campo.
