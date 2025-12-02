Il 2 dicembre, alle ore 21:00, il maestoso Spotify Camp Nou sarà teatro di una delle sfide più attese della stagione: Barcellona contro Atletico Madrid. Un match che promette spettacolo, con i padroni di casa intenzionati a dominare La Liga e i colchoneros determinati a mettere il bastone tra le ruote ai blaugrana.

Quote di Barcellona-Atletico Madrid: favoriti i blaugrana

Le agenzie di scommesse sembrano non avere dubbi sulla favorita: William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.75, il pareggio a 4.00 e il successo dell'Atletico Madrid a 3.80.

Quote molto simili anche da Bet365, che offre la vittoria dei catalani a 1.75, il pareggio a 4.33 e la vittoria esterna dei madrileni a 3.90.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
14
11
1
2
39 / 16
23
34
W
W
W
W
L
2
Real Madrid
14
10
3
1
29 / 13
16
33
D
D
D
W
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atletico Madrid
14
9
4
1
27 / 11
16
31
W
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
14
6
2
6
14 / 17
-3
20
W
L
W
L
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Le statistiche dei protagonisti: il duo blaugrana e l'attaccante colchonero

Dani Olmo: l'anima del centrocampo blaugrana

Dani Olmo, un elemento fondamentale per il Barcellona, spicca non solo per la qualità tecnica, ma anche per la sostanza.

Con 12 apparizioni e 770 minuti giocati in questa stagione, lo spagnolo ha dimostrato di essere un asset cruciale con 3 gol e 2 assist all'attivo. Il suo contributo è evidente anche nella fase di possesso, con 477 passaggi totali e 22 chiave.

Lamine Yamal: il giovane prodigio della cantera

Lamine Yamal, stella nascente del Barcellona, alla sua giovane età di 18 anni, ha già fatto parlare di sé. Con 10 presenze e 5 gol segnati, il suo impatto è stato impressionante. Le 7 assistenze testimoniano la sua capacità di creare occasioni, mentre con 95 dribbling tentati, di cui 51 riusciti, Yamal continua a incantare il pubblico con la sua abilità palla al piede.

Robert Lewandowski: il bomber sempreverde

A 37 anni, Robert Lewandowski rimane uno dei centravanti più temibili al mondo.

In 11 partite ha segnato 8 gol per il Barcellona, con una precisione invidiabile: 22 tiri di cui 16 nello specchio. La sua esperienza si traduce in un'ottima gestione della fase conclusiva, contribuendo in modo decisivo al reparto offensivo dei blaugrana.

Julián Álvarez: la speranza offensiva dell'Atletico

Julián Álvarez è una delle carte vincenti su cui l'Atletico Madrid punta per scardinare la difesa catalana. In questa stagione, l'argentino ha collezionato 7 gol e 2 assist in 14 partite, dimostrando freddezza sotto porta e una visione di gioco sopraffina con 25 tiri, dei quali 17 nel bersaglio. La sua tenacia è evidenziata dai 27 passaggi chiave, capaci di mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria quando meno te lo aspetti.
