All'Unipol Domus di Cagliari, il 21 dicembre alle ore 12:30, andrà in scena Cagliari-Pisa, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match in cui entrambe le squadre cercheranno di chiudere l'anno con tre punti importantissimi per i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa, guidati da Pisacane, sperano di capitalizzare il turno casalingo per allontanarsi dalla zona calda, mentre i toscani, sotto la guida di Gilardino, cercano conferme in trasferta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Folorunsho; S.

Esposito.

Allenatore: Pisacane.

Pisacane può sorridere grazie al rientro di Mina in difesa, mentre deve fare ancora a meno di Borrelli per infortunio e di alcuni giocatori impegnati in Coppa d'Africa come Luvumbo e Liteta.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti; Tramoni, Meister.

Allenatore: Gilardino.

Nel Pisa mancherà Akinsanmiro, anch'egli impegnato in Coppa d'Africa, ma Gilardino potrà contare sul rientro di Piccinini a centrocampo.

Italy Flag
Serie A
Giornata 16
20/12/2025 18:00
Lazio
VS
Cremonese
20/12/2025 20:45
Juventus
VS
Roma
21/12/2025 12:30
Cagliari
VS
Pisa
21/12/2025 15:00
Sassuolo
VS
Torino
21/12/2025 18:00
Fiorentina
VS
Udinese
21/12/2025 20:45
Genoa
VS
Atalanta
14/01/2026 18:30
Napoli
VS
Parma
14/01/2026 20:45
Inter
VS
Lecce
15/01/2026 18:30
Verona
VS
Bologna
15/01/2026 20:45
Como
VS
Milan

Quote di Cagliari-Pisa: Cagliari leggermente favorito

I bookmaker vedono il Cagliari leggermente favorito nella sfida.

William Hill quota il successo del Cagliari a 2.15, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Pisa a 3.40. Quote simili vengono offerte anche da Bet365, con la vittoria degli isolani sempre a 2.15, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno degli ospiti a 3.75.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
15
11
0
4
34 / 14
20
33
W
W
W
L
W
2
Milan
15
9
5
1
24 / 13
11
32
D
W
W
W
D
3
Napoli
15
10
1
4
22 / 13
9
31
L
W
W
W
L
4
Roma
15
10
0
5
16 / 8
8
30
W
L
L
W
W
5
Juventus
15
7
5
3
19 / 14
5
26
W
L
W
D
D
6
Bologna
15
7
4
4
23 / 13
10
25
L
D
L
W
W
7
Como
15
6
6
3
19 / 12
7
24
L
L
W
W
D
8
Lazio
15
6
4
5
17 / 11
6
22
W
D
L
W
L
9
Sassuolo
15
6
3
6
21 / 19
2
21
D
W
L
D
W
10
Udinese
15
6
3
6
16 / 22
-6
21
W
L
W
L
L
11
Cremonese
15
5
5
5
18 / 18
0
20
L
W
W
L
L
12
Atalanta
15
4
7
4
19 / 18
1
19
W
L
W
L
L
13
Torino
15
4
5
6
15 / 26
-11
17
W
L
L
L
D
14
Lecce
15
4
4
7
11 / 19
-8
16
W
L
W
L
D
15
Cagliari
15
3
5
7
15 / 21
-6
14
L
W
L
D
D
16
Genoa
15
3
5
7
16 / 23
-7
14
L
W
W
D
D
17
Parma
15
3
5
7
10 / 18
-8
14
L
W
L
W
D
18
Verona
15
2
6
7
13 / 22
-9
12
W
W
L
L
D
19
Pisa
15
1
7
7
10 / 20
-10
10
L
L
L
D
W
20
Fiorentina
15
0
6
9
12 / 26
-14
6
L
L
L
D
D

Le statistiche dei giocatori chiave: Folorunsho, Palestra, Esposito e altri

Michael Folorunsho, nonostante un rendimento altalenante, è stato protagonista nelle fila del Cagliari, partecipando a 15 partite e mettendo a referto 305 passaggi e 13 dribbling riusciti.

La sua fisicità in mezzo al campo rappresenta un punto fermo per Pisacane.

Marco Palestra, giovane centrocampista, sta dimostrando un'esperienza ben oltre i suoi 20 anni. Ha collezionato 14 presenze, caratterizzate da un'ottima media di 7.1, con 3 assist all'attivo e un numero importante di duelli vinti (96 su 150).

Sebastiano Esposito offre al Cagliari uno sbocco offensivo affidabile con 3 gol e 2 assist in questa stagione. Le sue prestazioni in termini di dribbling e visione di gioco (20 passaggi chiave finora) lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

In casa Pisa, Giovanni Bonfanti si sta ritagliando spazio come solido difensore, mentre Matteo Tramoni e Henrik Meister cercano di dare incisività all'attacco, con il secondo che ha già siglato una rete in campionato. Tramoni si distingue per il numero di passaggi chiave (11) nonostante l'assenza di gol.
