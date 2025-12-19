All'Unipol Domus di Cagliari, il 21 dicembre alle ore 12:30, andrà in scena Cagliari-Pisa, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match in cui entrambe le squadre cercheranno di chiudere l'anno con tre punti importantissimi per i rispettivi obiettivi stagionali. I padroni di casa, guidati da Pisacane, sperano di capitalizzare il turno casalingo per allontanarsi dalla zona calda, mentre i toscani, sotto la guida di Gilardino, cercano conferme in trasferta.

Le probabili formazioni di Cagliari-Pisa

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Folorunsho; S.

Esposito.

Allenatore: Pisacane.

Pisacane può sorridere grazie al rientro di Mina in difesa, mentre deve fare ancora a meno di Borrelli per infortunio e di alcuni giocatori impegnati in Coppa d'Africa come Luvumbo e Liteta.

Pisa (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Bonfanti; Tramoni, Meister.

Allenatore: Gilardino.

Nel Pisa mancherà Akinsanmiro, anch'egli impegnato in Coppa d'Africa, ma Gilardino potrà contare sul rientro di Piccinini a centrocampo.

Quote di Cagliari-Pisa: Cagliari leggermente favorito

I bookmaker vedono il Cagliari leggermente favorito nella sfida.

William Hill quota il successo del Cagliari a 2.15, il pareggio a 3.00 e la vittoria del Pisa a 3.40. Quote simili vengono offerte anche da Bet365, con la vittoria degli isolani sempre a 2.15, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno degli ospiti a 3.75.

Le statistiche dei giocatori chiave: Folorunsho, Palestra, Esposito e altri

Michael Folorunsho, nonostante un rendimento altalenante, è stato protagonista nelle fila del Cagliari, partecipando a 15 partite e mettendo a referto 305 passaggi e 13 dribbling riusciti.

La sua fisicità in mezzo al campo rappresenta un punto fermo per Pisacane.

Marco Palestra, giovane centrocampista, sta dimostrando un'esperienza ben oltre i suoi 20 anni. Ha collezionato 14 presenze, caratterizzate da un'ottima media di 7.1, con 3 assist all'attivo e un numero importante di duelli vinti (96 su 150).

Sebastiano Esposito offre al Cagliari uno sbocco offensivo affidabile con 3 gol e 2 assist in questa stagione. Le sue prestazioni in termini di dribbling e visione di gioco (20 passaggi chiave finora) lo rendono un pericolo costante per le difese avversarie.

In casa Pisa, Giovanni Bonfanti si sta ritagliando spazio come solido difensore, mentre Matteo Tramoni e Henrik Meister cercano di dare incisività all'attacco, con il secondo che ha già siglato una rete in campionato. Tramoni si distingue per il numero di passaggi chiave (11) nonostante l'assenza di gol.