A Torino ci si prepara per una grande sfida della Serie A: la Juventus affronta la Roma all’Allianz Stadium il 20 dicembre alle 20:45. Un incontro che promette spettacolo, con i bianconeri del ‘Mister’ Spalletti pronti a sfruttare il vantaggio di casa per rafforzare la loro posizione in classifica contro i giallorossi di Gasperini, costretti a fare i conti con alcune assenze pesanti a causa della Coppa d'Africa.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yıldız; Openda.



Ballottaggi: Cambiaso-Bremer 60-40%, Openda-David 55-45%.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Ndicka e El Aynaoui impegnati in Coppa d’Africa, Dovbyk rientra alla 17ª

Quote: Juventus leggermente favorita

I bookmaker indicano la Juventus come favorita: William Hill quota la vittoria della Vecchia Signora a 2.00, un eventuale pareggio a 3.00 e il successo della Roma a 3.90.

Anche Bet365 assegna alla vittoria dei bianconeri un vantaggio a 1.95, il pareggio a 3.20 e la vittoria dei giallorossi a 4.33.

Protagonisti in campo: Yıldız e Soulé sotto i riflettori

Tra i probabili protagonisti dell'incontro ci sono il giovane attaccante della Juventus, Kenan Yıldız, e l’argentino Matías Soulé della Roma.

Yıldız, a soli 20 anni, è un prospetto emergente nel panorama calcistico mondiale con 5 gol e 4 assist nelle sue 14 presenze stagionali, mostrando una media impressionante di precisione nei tiri, con 15 su 21 nello specchio.

Loïs Openda potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’attacco della Juventus: al di là del suo impiego prevalentemente come sostituto (9 ingressi in corso di partite), è pronto a dimostrare il suo valore, con la speranza di vedere la sua rete gonfiarsi per la prima volta in stagione.

Per i giallorossi, Matías Soulé sta emergendo come uno degli uomini più pericolosi: con 4 gol e 3 assist nelle 15 partite disputate, il suo tasso di creatività è testimoniato dai 25 passaggi chiave a referto.

Le sue abilità nel dribbling, con 18 successi su 45 tentativi, sono un'arma che la Juventus dovrà arginare per mantenere il possesso palla a proprio favore.

Infine, l'esperto Lorenzo Pellegrini, nonostante un inizio di stagione non al massimo della sua brillantezza, grazie al passaggio abile e alla sua caparbietà nei duelli, rimane una pedina chiave nel centrocampo di Gasperini, capace sempre di ribaltare le dinamiche di gioco con una giocata.