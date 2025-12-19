A Torino ci si prepara per una grande sfida della Serie A: la Juventus affronta la Roma all’Allianz Stadium il 20 dicembre alle 20:45. Un incontro che promette spettacolo, con i bianconeri del ‘Mister’ Spalletti pronti a sfruttare il vantaggio di casa per rafforzare la loro posizione in classifica contro i giallorossi di Gasperini, costretti a fare i conti con alcune assenze pesanti a causa della Coppa d'Africa.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Cabal; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yıldız; Openda.



Ballottaggi: Cambiaso-Bremer 60-40%, Openda-David 55-45%.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Ndicka e El Aynaoui impegnati in Coppa d’Africa, Dovbyk rientra alla 17ª

Quote: Juventus leggermente favorita

I bookmaker indicano la Juventus come favorita: William Hill quota la vittoria della Vecchia Signora a 2.00, un eventuale pareggio a 3.00 e il successo della Roma a 3.90.

Anche Bet365 assegna alla vittoria dei bianconeri un vantaggio a 1.95, il pareggio a 3.20 e la vittoria dei giallorossi a 4.33.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
15
11
0
4
34 / 14
20
33
W
W
W
L
W
2
Milan
15
9
5
1
24 / 13
11
32
D
W
W
W
D
3
Napoli
15
10
1
4
22 / 13
9
31
L
W
W
W
L
4
Roma
15
10
0
5
16 / 8
8
30
W
L
L
W
W
5
Juventus
15
7
5
3
19 / 14
5
26
W
L
W
D
D
6
Bologna
15
7
4
4
23 / 13
10
25
L
D
L
W
W
7
Como
15
6
6
3
19 / 12
7
24
L
L
W
W
D
8
Lazio
15
6
4
5
17 / 11
6
22
W
D
L
W
L
9
Sassuolo
15
6
3
6
21 / 19
2
21
D
W
L
D
W
10
Udinese
15
6
3
6
16 / 22
-6
21
W
L
W
L
L
11
Cremonese
15
5
5
5
18 / 18
0
20
L
W
W
L
L
12
Atalanta
15
4
7
4
19 / 18
1
19
W
L
W
L
L
13
Torino
15
4
5
6
15 / 26
-11
17
W
L
L
L
D
14
Lecce
15
4
4
7
11 / 19
-8
16
W
L
W
L
D
15
Cagliari
15
3
5
7
15 / 21
-6
14
L
W
L
D
D
16
Genoa
15
3
5
7
16 / 23
-7
14
L
W
W
D
D
17
Parma
15
3
5
7
10 / 18
-8
14
L
W
L
W
D
18
Verona
15
2
6
7
13 / 22
-9
12
W
W
L
L
D
19
Pisa
15
1
7
7
10 / 20
-10
10
L
L
L
D
W
20
Fiorentina
15
0
6
9
12 / 26
-14
6
L
L
L
D
D

Protagonisti in campo: Yıldız e Soulé sotto i riflettori

Tra i probabili protagonisti dell'incontro ci sono il giovane attaccante della Juventus, Kenan Yıldız, e l’argentino Matías Soulé della Roma.

Yıldız, a soli 20 anni, è un prospetto emergente nel panorama calcistico mondiale con 5 gol e 4 assist nelle sue 14 presenze stagionali, mostrando una media impressionante di precisione nei tiri, con 15 su 21 nello specchio.

Loïs Openda potrebbe giocare un ruolo decisivo nell’attacco della Juventus: al di là del suo impiego prevalentemente come sostituto (9 ingressi in corso di partite), è pronto a dimostrare il suo valore, con la speranza di vedere la sua rete gonfiarsi per la prima volta in stagione.

Per i giallorossi, Matías Soulé sta emergendo come uno degli uomini più pericolosi: con 4 gol e 3 assist nelle 15 partite disputate, il suo tasso di creatività è testimoniato dai 25 passaggi chiave a referto.

Le sue abilità nel dribbling, con 18 successi su 45 tentativi, sono un'arma che la Juventus dovrà arginare per mantenere il possesso palla a proprio favore.

Infine, l'esperto Lorenzo Pellegrini, nonostante un inizio di stagione non al massimo della sua brillantezza, grazie al passaggio abile e alla sua caparbietà nei duelli, rimane una pedina chiave nel centrocampo di Gasperini, capace sempre di ribaltare le dinamiche di gioco con una giocata.
