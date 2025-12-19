Il Genoa si prepara ad accogliere l'Atalanta nella suggestiva cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. È domenica 21 dicembre, e alle ore 20:45 i liguri affronteranno i bergamaschi nella giornata numero 16 della Serie A 2025/26. Un appuntamento fondamentale per entrambe le squadre, impegnate a inseguire obiettivi diversi, con il Genoa desideroso di riscattare una posizione di classifica complicata, mentre l'Atalanta punta ai piani alti del campionato.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Per il Genoa, il trainer De Rossi dovrebbe optare per un modulo 3-5-2.

Fra i pali ci sarà Leali, protetto da una linea difensiva formata presumibilmente da Marcandalli, Ostigard (recupero da valutare), e Vasquez. Il centrocampo a cinque dovrebbe vedere Norton-Cuffy e Martin sulle fasce, con Frendrup, Malinovskyi e Thorsby a presidiare il cuore del campo. In attacco il duo Vitinha e Colombo cercheranno di scardinare la difesa atalantina.

Dall'altra parte, l'allenatore Palladino per l'Atalanta punterà su un 3-4-3, con Carnesecchi tra i pali, Ahanor, Hien e Kolasinac comporranno la difesa a tre. A centrocampo, Zappacosta e Zalewski saranno sugli esterni, mentre Ederson e De Roon agiranno in mediana. In attacco, spazio al trio De Ketelaere, Scamacca e Samardzic.

Quote di Genoa-Atalanta: ospiti favoriti

Secondo i bookmaker, l'Atalanta è favorita. William Hill quota la vittoria degli ospiti a 1.91, il pareggio a 3.30, mentre la vittoria del Genoa è data a 3.80. Bet365 segue sulla stessa lunghezza d'onda, offrendo rispettivamente 1.95 per il successo della Dea, 3.40 il pareggio e 4.00 il colpo interno del "Grifone".

Protagonisti attesi: le statistiche

Aarón Martín, spagnolo e motorino della fascia sinistra del Genoa, è alla sua 12ª presenza stagionale, accumulando 1033 minuti di gioco.

Con una valutazione media di 7.02, ha finora contribuito con un gol e tre assist, mostrando grande affidabilità sui calci piazzati e una buona propensione offensiva supportata da 36 passaggi chiave.

L'attaccante Lorenzo Colombo, passato dal Milan al Genoa, sta vivendo una stagione di alti e bassi. In 15 presenze, ha trovato il gol due volte, offrendo però diverse soluzioni offensive grazie alla sua novità in attacco.

Dall'altra parte, Charles De Ketelaere, talento fiammingo dell'Atalanta, ha già messo a referto due gol e un assist in 13 partite, rendendosi decisivo per i bergamaschi con una media di 7.25. Il suo contributo sarà fondamentale per superare la difesa rossoblù.

Anche Gianluca Scamacca, grande speranza italiana, cerca di dare continuità al suo rendimento. In nove apparizioni ha segnato cinque reti, dimostrandosi un fattore determinante negli ultimi metri di campo per la compagine di Palladino.