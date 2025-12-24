Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato confermate anche su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il Milan avrebbe concretamente tentato di prendere Federico Gatti dalla Juventus, mettendo sul tavolo un'offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Secco no dei bianconeri che in primis riterrebbero il difensore un pilastro del proprio reparto arretrato. Secondo, poi, alla Continassa non avrebbero intenzione di potenziare una diretta rivale.

Calciomercato, il Milan avrebbe messo nel mirino Federico Gatti della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il nome di Federico Gatti sarebbe finito sul taccuino del Milan.

A rilanciare la voce è stato anche il giornalista Gianni Balzarini, che nel corso di un intervento su YouTube ha confermato l’interesse rossonero per il roccioso difensore classe 1998 attualmente in forza alla Juventus.

Una richiesta che potrebbe nascere dalle difficoltà palesate nel reparto arretrato della formazione guidata da Massimiliano Allegri, spesso alle prese con infortuni, cali di rendimento e una continuità difensiva in alcune individualità come De Winter, mai davvero trovata. In quest’ottica, il profilo di Gatti, affidabile, fisico e ormai pienamente inserito nei meccanismi della difesa bianconera, rappresenterebbe una soluzione ideale per rinforzare una linea che ha mostrato più di una crepa.

Juventus, secco no dei bianconeri: Gatti sarebbe una pedina fondamentale per lo scacchiere di Spalletti

Tuttavia, la risposta arrivata da Torino sarebbe stata immediata e negativa. I dirigenti della Juventus avrebbero infatti respinto al mittente ogni tentativo del Milan, ribadendo come Federico Gatti sia considerato un elemento imprescindibile nel progetto tecnico bianconero. Alla Continassa il difensore ex Frosinone è visto non solo come una certezza per il presente, ma anche come una pedina chiave per il futuro.

C’è poi un ulteriore aspetto, tutt’altro che secondario: la rivalità sportiva. Rinforzare il Milan significherebbe potenziare una diretta concorrente nella corsa alla Champions League e, chissà, anche nella lotta per lo scudetto.

Uno scenario che la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di favorire, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Il messaggio, dunque, è chiaro: Federico Gatti non si muove. Almeno per ora, poi in estate ogni discorso potrà essere aperto in tal senso. Il mercato resta imprevedibile, ma la “Vecchia Signora” sembra determinata a blindare uno dei suoi pilastri, respingendo con decisione l’assalto rossonero.