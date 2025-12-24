La Juventus vuole rinforzare l'organico già a gennaio, così da poter recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione. I bianconeri stanno valutando diversi profili per rinforzare le corsie esterne ed uno dei profili maggiormente apprezzati è sicuramente quello di Dodo che potrebbe lasciare la Fiorentina nella finestra invernale di mercato. Sull'esterno brasiliano c'è anche l'Inter alla ricerca del sostituto di Dumfries.

Juve-Inter, possibile sfida per Dodo

Per accontentare mister Luciano Spalletti e permettergli di esprimere il miglior calcio possibile, la dirigenza bianconera è molto attiva sul fronte mercato ed è alla ricerca di un esterno di grande velocità e spinta che possa creare superiorità numerica sulle corsie esterne.

Stando ad alcuni rumors, uno dei calciatori monitorati è Dodo che nonostante l'avvio non esaltante della Fiorentina è uno dei migliori terzini del campionato. Velocità, dribbling e grande capacità negli assist; tutte caratteristiche che farebbero del classe 98 un elemento importante per la nuova Juventus.

I bianconeri starebbero valutando di intavolare una trattativa con la Fiorentina già per gennaio facendo leva sul mancato accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2026. Una trattativa che però non è facile per diverse motivazioni; la prima legata alla situazione del club viola che vuole trattenere tutti i migliori e prenderebbe in considerazione solo offerte fuori mercato attorno ai 20-25 milioni, cifra che al momento la Vecchia Signora non ha intenzione di investire.

La seconda legata alla forte concorrenza dell'Inter che avrebbe opzionato il brasiliano come profilo ideale per sostituire Denzel Dumfries che resterà ai box fino a marzo.

Continua il pressing bianconero per Frattesi

Altro reparto che potrebbe subire delle modifiche già a gennaio è il centrocampo. Vista la resistenza del Marsiglia per Hojbjerg, la dirigenza bianconera sta prendendo in considerazione eventuali alternative al mediano danese e tra quelle più apprezzate c'è sicuramente Davide Frattesi che potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio. Il centrocampista italiano ha trovato poco spazio con Chivu e starebbe valutando l'addio per tornare protagonista e non perdere la Nazionale in vista della possibile spedizione al Mondiale.

Il club nerazzurro non fa però sconti sulla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 35 milioni. Per questo, la Juve starebbe pensando di inserire il cartellino di Tarik Muharemovic nella trattativa. Il centrale in forza al Sassuolo è un obiettivo proprio dell'Inter per rinforzare la difesa, con il club bianconero che ha il 50% sulla futura rivendita. L'inserimento del classe 2003 nell'affare potrebbe risultare l'incastro giusto per sbloccare la trattativa per portare Frattesi a Torino.