Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la Juventus andrà forte su un centrocampista a gennaio solo se individuasse il profilo ideale richiesto da Luciano Spalletti.

Il giornalista Luca Momblano ha parlato sul canale Juventibus e riferendosi al tipo di calciatore che la società bianconera potrebbe puntare per il mercato di gennaio ha detto: "Io resto dell'idea concreta a oggi, finché non carpiamo un piano chiaro e diverso eventualmente, che si sta cercando di individuare un mediano con le caratteristiche che non sono solo tecniche, ma anche curriculari che piacciono a Spalletti.

Con questo non intendo un giocatore campione del mondo due volte, ma uno che abbia conoscenza del campionato italiano. Deve essere un calciatore con caratteristiche specifiche e molto definite e se venisse individuato il profilo giusto, allora si che diventerebbe la priorità del mercato invernale. Questa è l'idea che mi sono fatto"

Momblano ha proseguito: "È chiaro che adesso giochi una partita e si fa male Vlahovic, giochi la partita dopo e si fa male Gatti. Bremer non l'abbiamo ancora visto col gruppo e non vogliamo avere brutte notizie, ma col gruppo non c'è. Se succede altro la Juventus valuterà il da farsi ma io non capisco il giochino della classifica che fanno in tanti. Ho sentito dire "Se al primo di gennaio ti trovi che sei settimo, allora fai mercato perché sei disperato, se invece sei quarto non fai mercato".

Io penso che tutto questo sia profondamente sbagliato, perché solo una società inesperta può credere di arrivare nei primi giorni del nuovo anno e guardare alla classifica per capire cosa fare".

Momblano ha concluso: "Se in società pensano davvero di consultare la classifica a gennaio per capire se la Juve si troverà in una situazione di stress, allora glielo dico già da ora io, in qualunque caso ci sarà ansia. Certo, se saremo decimi a meno 14 dalla quarta in classifica, allora la situazione potrebbe essere compromessa. Attenzione però al ranking UEFA dell'Italia, perché si... il nostro campionato potrebbe proiettare di nuovo verso le cinque caselle Champions".

Juve, quale potrebbe essere il tipo di calciatore che Spalletti vorrebbe in bianconero

Seguendo le parole di Momblano, si potrebbe ipotizzare il profilo del calciatore cercato da Spalletti per il mercato di gennaio. Il toscano, da sempre, ama piazzare al centro della propria mediana un play maker, uno capace di dettare i tempi di tutta la squadra. Alla Roma aveva Pizzarro, all'Inter Brozovic e al Napoli Lobotka. Quindi sembra naturale pensare che a Comolli, chiederà un regista con tecnica e un piede educato.