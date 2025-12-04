Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube del rinnovo di contratto fra la Juventus e Kenan Yildiz, sottolineando come l'attaccante turco avrebbe chiesto al club bianconero di essere il calciatore più pagato dell'intera rosa.

Juventus, Schira non ha dubbi: 'Yildiz vuole essere il calciatore più pagato della rosa bianconera'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della vicenda fra il club bianconero e il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz: "Il turco sta crescendo tantissimo, fa la differenza ed è uno dei migliori in Europa.

Per questo bisogna fare attenzione al suo futuro, perché piace tanto al Real Madrid di Xabi Alonso e qualche club di Premier League lo sta seguendo da vicino. Una cosa del tutto normale se pensiamo che si sta parlando di un classe 2005 che gioca in un club importante e segna gol decisivi in Serie A e Champions League. In tutto questo la Juventus è convinta di tenerlo, tanto è vero che Chiellini ogni volta che parla si dice ottimista del suo rinnovo, ma a un certo momento bisognerà pur trovare una quadra. Perché comunque Yildiz guadagna "appena" 1 milione e 6 mila euro ma visto il suo talento meriterebbe un riconoscimento molto più alto. Credo che sia giusto che questo gli venga concesso ma attenzione, perché il ragazzo vuole essere il più pagato della rosa.

Questo vuol dire che dovranno offrigli quanto meno lo stesso stipendio che percepisce David e Bremer, vale a dire 6 milioni di euro più bonus".

Schira ha proseguito: "Quello che è certo è che la Juventus è ferma all'ultima offerta recapitata all'entourage del calciatore a settembre da 4,5 milioni di euro e già rispedita al mittente. Da qui a natale so che ci saranno nuovi contatti fra le parti e nello specifico con il papà di Yildiz che è l'unico incaricato a trattare per il figlio. Ogni tanto il nome del turco viene associato a Jorge Mendes, procuratore molto importante che certamente vorrebbe aggiungere il 2005 al proprio portfolio di calciatori, ma la verità è che nessuno può parlare per conto di Yildiz a parte il padre".

Il giornalista ha concluso: "Quindi il papà del talento turco sta tutt'ora trattando con la Juventus e credo che il club bianconero prima dell'anno nuovo formulerà un'altra offerta da 5 milioni di euro più bonus. Onestamente non so se basterà ma magari servirà alla società piemontese per avvicinarsi piano piano alla richiesta del calciatore".

Yildiz, la Juventus è sulle spalle del turco

Nel frattempo e nonostante si parli quasi giornalmente del suo rinnovo, Yildiz si è caricato la Juventus sulle spalle. Il calciatore turco, dopo un periodo di leggero appannamento, è stato letteralmente decisivo nelle ultime 3 gare, influendo sul risultato con giocate, assist e gol. Una responsabilità enorme per un calciatore che a maggio ha compiuto appena 20 anni e che alla lunga potrebbe pesare.