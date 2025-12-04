Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà, il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, non darebbe il consenso alla cessione di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista danese accostato in questi giorni alla Juventus per il mercato di gennaio.

Juventus, Pedullà smentisce: 'Højbjerg piace, ma per De Zerbi non c’è cifra che tenga'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale Youtube e parlando del calciomercato della Juventus ha detto: "In questi giorni Højbjerg è stato accostato alla Juventus, ma nella serata di ieri il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato di lui, definendolo un punto di forza della sua squadra.

Il centrocampista ha peso nello spogliatoio, in campo, è il vice-capitano e non c'è cifra che tenga. Che alla Juve possa piacere ci sta e se n'è parlato per tanti giorni, ma io cavalco le parole di De Zerbi come ha riferito a Sportitalia".

Pedullà, restando in tema Juventus, si è poi scagliato contro quei giornalisti che ora sposano la causa Jonathan David: "Dopo avergliene dette di tutti i colori, è bastata una sola partita fatta bene che David è già tornato a essere un campione. Forse sarebbe bastato non bollarlo come una scarpa vecchia per aver faticato nei primi due mesi in Italia. Ma come poteva essere scarso un centravanti che siglava 20 gol a stagione in un campionato importante quale la Ligue 1?

E, soprattutto, mi domando: se adesso giocasse male a Napoli, tornerebbe di nuovo a essere il calciatore sopravvalutato?".

Pedullà ha concluso su David dicendo: "Credo che dovremmo smettere di giudicare in base al risultato che si vede e cominciare ad analizzare più approfonditamente. Perché il talento di David non poteva essere sparito da un momento all'altro e piuttosto si sarebbe dovuto vedere che il calciatore veniva impiegato saltuariamente, per pochi minuti nei quali gli si chiedeva di fare la differenza. Questa fretta di giudicare è la stessa che si riscontra quando una squadra fa una serie di cattivi risultati e allora gli si dà addosso. Ma io resto convinto che bisognerebbe guardare l'insieme di cose".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Sempre pensato che David sia più utile di Vlahovic'

Le parole di Pedullà, specie quelle su David, hanno acceso la discussione sul web: "Ho sempre sostenuto che David fosse un attaccante molto forte, nella mia opinione più utile alla Juve di Vlahovic. La corsa al massacro dei giornalisti sportivi italiani è ormai un classico, con dei repentini giravolte che la dicono lunga sulla qualità media della categoria", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "David adesso avrà la possibilità di giocare di più e dimostrare il suo reale valore"