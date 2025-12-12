Domenica 14 dicembre, alle ore 15:00, il Parc Olympique Lyonnais sarà il teatro della sfida di Ligue 1 tra Lione e Le Havre, valida per la sedicesima giornata del campionato 2025/26. Un match che vede i padroni di casa del Lione, storicamente ben attrezzati per affrontare la massima serie francese, sfidare un Le Havre determinato a cercare punti preziosi per risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Lione-Le Havre

Il Lione dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, guidato dal portiere Dominik Greif. In difesa, Clinton Mata, Moussa Niakhate e Nicolas Tagliafico formeranno il terzetto arretrato.

A centrocampo, Hans Hateboer e Abner copriranno le fasce, con Tyler Morton e Mathys de Carvalho al centro. Pavel Sulc e Corentin Tolisso agiranno alle spalle dell'unico attaccante, Martin Satriano.

Il Le Havre risponderà con un 4-3-3. Tra i pali, Mory Diaw sarà protetto da Loic Nego, Arouna Sangante, Gautier Lloris e Yanis Zouaoui in difesa. A centrocampo, Yassine Kechta, Ayumu Seko e Rassoul Ndiaye formeranno il trio che avrà il compito di contrastare il dinamismo del Lione. In attacco, il tridente sarà composto da Godson Kyeremeh, Mbwana Samatta e Issa Soumare.

Quote di Lione-Le Havre: favoriti i padroni di casa

I bookmaker offrono il Lione come favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo dei padroni di casa a 1.57, il pareggio a 3.80 e la vittoria degli ospiti a 5.50. Quote simili offerte da Bet365, che valuta la vittoria del Lione a 1.60, il pareggio a 4.10 e il trionfo del Le Havre a 5.25. Con una tale fiducia verso i locali, il Lione cercherà di non deludere le aspettative contro un Le Havre deciso a ribaltare i pronostici.

Le statistiche dei giocatori chiave

Pavel Šulc: creatività e incisività

Pavel Šulc, centrocampista ceco di 25 anni del Lione, sta vivendo una stagione positiva.

Ha partecipato a 14 incontri finora, segnando 5 goal e realizzando 2 assist. La sua abilità nel dribbling, con un tasso di successo del 57% sugli 14 tentativi, si dimostra una risorsa fondamentale per la manovra offensiva del Lione.

Corentin Tolisso: l'anima del centrocampo

Il francese Corentin Tolisso, 31 anni, continua a essere un punto fermo nel centrocampo del Lione. In 15 presenze, ha realizzato 3 reti e la sua capacità di impostare il gioco è testimoniata dai suoi 672 passaggi. La sua presenza fisica e la determinazione nei duelli, con 72 vinti su 157, fanno di lui un leader silenzioso ma efficace sul campo.

Issa Soumaré: potenza e visione d'attacco

Nel Le Havre, l'ala senegalese Issa Soumaré si distingue per le sue prestazioni.

In 15 partite giocate, ha già segnato 3 goal e fornito 2 assist, con un alto tasso di duelli vinti (50%). La sua capacità nei dribbling e la visione di gioco lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie.