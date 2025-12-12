Dopo la vittoria in Champions League contro il Pafos, la Juventus si rituffa in campionato con l'obiettivo di avvicinarsi al quarto posto. Domenica ore 21:00, sfida impegnativa per i bianconeri che se la vedranno contro il Bologna di Vincenzo Italiano, quindo in campionato con due punti di vantaggio proprio sulla Vecchia Signora. Italiano si affida ad Orsolini e Castro mentre Spalletti conferma Yildiz e David.

3-4-2-1 per Spalletti, ritornano Conceicao e Thuram dal primo minuto

Il 3-4-2-1 dovrebbe esser confermato anche contro i rossoblù, con mister Spalletti che dovrebbe effettuare delle modifiche rispetto all'undici sceso in campionato nella sfida di Champions League.

Rientro dal primo minuto per Conceicao e Thuram, mentre in attacco ci sarà la conferma di David reduce dal secondo gol consecutivo europeo. Il canadese sarà sostenuto da Kenan Yildiz che resta il faro dell'intero sistema di gioco bianconero.

Sulle corsie esterne confermati McKennie e Cambiaso mentre in difesa possibile minutaggio per Bremer, che punta alla titolarità nel big match contro la Roma. Difficile che Spalletti possa lanciare il brasilano già contro il Bologna e per questo si va verso la conferma del terzetto formato da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Tra i pali ancora Di Gregorio.

Sfida fondamentale per la Juventus che con una vittoria ritornerebbe in gioco per le posizioni alte della classifica.

Bologna, Italiano ritrova Orsolini e Lucumi

Buon momento di forma per il Bologna che arriva dalla vittoria in Europa League contro il Celta Vigo. La formazione rossoblù cerca un risultato positivo anche contro la Juventus per consolidare il quinto posto in classfica.

Per quanto concerne la possibile formazione, mister Italiano è pronto a confermare il suo canonico 4-2-3-1. In attacco la certezza risponde al nome di Riccardo Orsolini, autore di 6 reti in campionato; il numero sette comporrà la trequarti assieme a Odgaard e Cambiaghi, pronti ad innescare Castro in vantaggio su Dallinga nel ruolo di prima punta. In difesa far puntati sul rientro di Lucumì, pedina fondamentale per lo scacchiere tattico di Italiano.

Il colombiano non è al meglio per un problema al tendine ma dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro la Vecchia Signora. Completano la retroguardia Holm, Heggem e Miranda; in porta confermatissimo Ravaglia dopo l'ottima prova contro la Lazio.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 155 i precedenti tra le due compagini, con un bilancio nettamente a favore dei bianconeri che hanno totalizzato 79 vittorie contro le 23 del Bologna. Nella scorsa stagione, la sfida terminò con il risultato di 1-1 con le reti di Thuram e Freuler.

Bologna(4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.