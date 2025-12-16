Secondo quanto riferito dal giornalista Ivan Zazzaroni ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, la Juventus avrebbe una rosa a disposizione del calibro di quella del Bologna. Non a caso, stando alle parole di Zazzaroni, la formazione piemontese non avrebbe mai davvero dato la sensazione di essere competitiva per lo scudetto.

Juventus, Zazzaroni: 'La rosa bianconera vale quella del Bologna e infatti non ha mai dato la sensazione di essere competitiva'

Il giornalista Ivan Zazzaroni è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati e parlando del big match di sabato sera fra la Juventus di Luciano Spalletti e la Roma di Gian Piero Gasperini ha detto: "Le squadre si equivalgono?

Visti i risultati degli attaccanti della vecchia signora direi di si. Sicuramente la Juventus ha giocato domenica una buona partita con il Bologna ma secondo me, la rosa dei bianconeri vale come quella dei felsinei. Per carità, si è imposta al Dall'Ara e ha meritato di uscire dal campo con la vittoria, però non è una squadra che ti dà mai l'idea di essere competitiva per lo scudetto. Ribadisco, mai".

Proprio sulle favorite per vincere il tricolore, Zazzaroni ha poi riferito: "Inter e Napoli giocano per lo scudetto, il Milan entra nelle 4, Juve e Roma se la giocano, Bologna e Atalanta non credo, la Lazio no perché non fa mercato purtroppo".

Zazzaroni, parlando dei movimenti che potrebbe effettuare la Roma nella finestra di riparazione invernale che inizierà a gennaio ha detto: "Credo che Gasperini non si impunterà per avere quello che vuole dal mercato, lo chiederà come ha fatto in estate quando non è stato evidentemente accontentato.

Ricordo infatti che lui fece i nomi di Richard Rios e Fabio Silva. Non so onestamente che tipo di operatività avranno i Friedkin nel mese di gennaio".

Infine, il giornalista ha detto la propria su quello che potrebbe accadere a livello societario con la Fiorentina, squadra ultima in classifica e in grande difficoltà. "Oggi non hai tempo di far conoscere la Fiorentina a qualcuno, per questo dovrebbe tornare Pradè perché saprebbe come intervenire, a meno che non abbia commesso un qualche errore grave che a me non risulta. Giuntoli? Ha già detto di no, che non è interessato".

Juve, una classifica che ancora latita

Seguendo le parole di Zazzaroni si può effettivamente constatare come almeno a livello di classifica, la Juventus non abbia mostrato di essere troppo superiore a squadre del calibro del Bologna.

I bianconeri, appena qualche giorni fa erano sotto la formazione di Vincenzo Italiano in graduatoria e solo il trionfo al Dall'Ara ha permesso agli uomini di Spalletti di superare i felsinei di appena una lunghezza.