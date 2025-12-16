Nella giornata di oggi la Juventus ha scelto di guardare al proprio passato più glorioso per parlare al presente e, soprattutto, al cuore dei tifosi. Il club bianconero ha infatti presentato una linea di maglie celebrative dedicate ad Alessandro Del Piero, storico capitano e simbolo intramontabile di un’epoca che continua a vivere nell’immaginario collettivo juventino. Una scelta, che ha colpito molto i tifosi bianconeri sui social.

Juventus, Del Piero e Yildiz uniti per celebrare l'ex numero 10

Per accompagnare il lancio dell’iniziativa, la società ha realizzato un video destinato a lasciare il segno.

Protagonista assoluto, ovviamente, lo stesso Del Piero, che nel filmato si interfaccia con l’attuale numero 10 della Juventus, Kenan Yildiz. Un breve filmato che alterna emozione e leggerezza e quel filo invisibile che lega passato e futuro attraverso una maglia che pesa, ma che continua a far sognare.

Il confronto tra “Pinturicchio” e il giovane talento turco ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei social bianconeri. In poche ore il video è diventato virale, alimentando commenti, condivisioni e reazioni cariche di nostalgia e orgoglio. Del Piero, ancora una volta, è riuscito a catalizzare l’attenzione e l’affetto di un popolo che non ha mai smesso di considerarlo una parte viva della propria identità.

Il binomio Del Piero–Yildiz non è apparso soltanto come un’operazione di marketing, ma come un passaggio di testimone simbolico, capace di far vibrare corde profonde tra i tifosi. Per molti, rivedere l’ex capitano in un contesto ufficiale Juventus riaccende un desiderio mai sopito: quello di rivederlo, un giorno, nuovamente all’interno della società, non solo come leggenda del passato ma come presenza attiva nel presente e nel futuro del club.

Juventus, i tifosi impazziscono per Del Piero: 'Elkann, invece di fare quel video fine a se stesso, riportalo nel club'

Non è certo un caso, quindi, che sotto alle immagini pubblicate dal social ufficiale della Juventus, siano seguiti tantissimi messaggi di tifosi bianconeri.

Fra gli utenti X c'è quindi chi scrive: "Il mio capitano, la mia bandiera, il mio porto sicuro nei momenti più difficili, Cosa eri, cosa eravamo! John, anziché fare il video fine a se stesso, fai realmente una cosa; abbiamo urgentemente bisogno di lui, della sua presenza, competenza e juventinità". Un altro tifoso poi rincara la dose sottolineando: "Tutto meraviglioso, tutto fantastico, ma quando me lo riportate a casa?".

C'è poi chi, in tono critico, sottolinea: "Quindi fatemi capire, la maglietta si...ma in società no? Se amasse davvero la Juve tornerebbe gratis".