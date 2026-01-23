Il giornalista Marcello Chirico ha parlato dell'attuale reparto offensivo della Juventus su Youtube, lanciando una notizia di calciomercato: "Se dovessi stilare la classifica degli attaccanti preferiti da Spalletti nella Juventus metterei sicuramente Vlahovic al primo posto, Milik paradossalmente al secondo, David al terzo e Openda ultimo. Quindi qualcuno potrebbe domandarmi per quale motivo stiano cercando un centravanti, visto che fra qualche settimana il serbo rientrerà. Ebbene, Spalletti non utilizzerà il classe 2000 una volta ritornato in rosa, perché si sa che Vlahovic ha già un accordo con il Milan.

Quindi non penso vorrà più schierare un attaccante che l'anno prossimo giocherà con una competitor".

Juventus, Chirico: 'Non penso che per Mateta sia finita, per En-Nesyri complicazioni creare dal calciatore'

Chirico ha proseguito parlando della Juventus ma riferendosi al tema dell'attaccante che dovrebbe arrivare in questo gennaio: "Io non chiuderei la porta a un possibile ritorno di fiamma per Mateta. Il francese è visto da Spalletti come il centravanti ideale per la sua Juventus, perché forte fisicamente e in grado di districare il gioco per i suoi compagni. Insomma una sorta di Lukaku, che aiuterebbe la squadra a salire nella manovra. Il problema di fondo resta sempre il Crystal Palace, club inglese che non si sta muovendo dalla valutazione di 40 milioni di euro.

Inoltre la società britannica, nonostante la Juventus abbia anche alzato il tiro sulla somma del prestito iniziale, fa muro perché vorrebbe che i bianconeri acquistino Mateta con l'obbligo di riscatto".

Il giornalista ha concluso: "Per quanto concerne En-Nesyri, l'altro nome in ballo per rinforzare l'attacco, non credo che la trattativa sia cosi vicina a essere chiusa come dicono tanti. Il marocchino sta chiedendo garanzie alla Juventus di titolarità e quindi paradossalmente è lui quello che blocca in questo momento l'operazione. Anche perché, da quello che so, il Fenerbahce sarebbe ben contento di scaricarlo e forse alla Continassa si dovrebbero domandare le motivazioni di questa scelta".

Juve, i tifosi rispondono a Comolli: 'En-Nesyri alto calciatore non all'altezza'

Le parole di Chirico, specie quelle sui calciatori attenzionati dalla Juve, hanno acceso il popolo bianconero sul web: "Marcello sono deluso...ma che garanzie vuole En-Nesyri? Stanno facendo arrivare un altro giocatore non da Juve, Comolli pessimo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi chiedo, ma in Italia, anche in serie B, non ci sono attaccanti che hanno le caratteristiche di questi due e magari costano meno?".