Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha parlato sul proprio account X del pareggio per 1 a 1 della Juventus contro il Lecce, sottolineando come il risultato maturato allo Stadium potrebbe pesare in maniera determinante nel corso della stagione. Un pensiero molto simile a quello scritto dallo speaker Edoardo Mecca su X.

Juventus-Lecce 1 a 1, Tolomei: 'Partita disastrosa, sarà davvero complicato recuperare da una botta cosi'

Guido Tolomei ha parlato sul proprio canale X a botta calda e nell'immediato post partita di Juventus-Lecce, gara finita per 1 a 1.

Il giornalista analizzando il match dello Stadium ha quindi detto: "La Juve parte bene, poi piano piano si spegne, subisce un gol per la solita presunzione di qualcuno. Poi inizia il secondo tempo, dove si fa fatica persino a fare un tiro in porta a un Lecce che onestamente è veramente di una modestia che rende difficile spiegare questa gara"

Ancora Tolomei: "Una partita decisa dal caso, perché non puoi rischiare di giocarti una stagione, facendo decidere in campo ai giocatori chi tirerà un rigore fondamentale in una corsa a cinque gare che poteva proiettarti in avanti. Adesso recuperare da una botta così sarà complicato, perché se è vero come è vero che vincere gli scontri diretti è molto importante, è anche giusto sottolineare che perdere queste occasioni rischia veramente di segnare una stagione.

Mi ricorda tantissimo un Juve-Empoli di qualche anno fa, un disastro".

Juventus, Mecca furioso: 'Non si può buttare via due punti in questa maniera, pareggio che pagheremo caro'

Della gara giocata fra Juventus e Lecce ha dato un'altra lettura lo speaker radiofonico Edoardo Mecca su X: "Assurdo buttare via due punti in questa maniera. Assurdo non vincere una partita dominata, regalare un gol del genere e battere un rigore in quel modo. Pareggio che pagheremo carissimo, ma d’altronde se hai attaccanti che non segnano nemmeno a porta vuota è durissima".

Un messaggio, quello di Mecca, che in pochi minuti ha scatenato la sua community: "Al netto dell’errore di Cambiaso, sono gli attaccanti che non segnano nemmeno i rigori e i centrocampisti che non ci provano nemmeno, a parte McKennie.

Non diamo sempre la colpa a gli stessi. Oggi sotto tono anche Conceicao" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La classica partita stregata, però la prestazione secondo me c'è stata. Certo è che queste partite per una squadra che ha ambizioni scudetto le porti a casa, ma per noi non è così, pazienza".

Infine un tifoso sottolinea: "Chi ha voluto David e Openda invece riprendere Kolo Muani? Continuiamo ad avere una società imbarazzante con dirigenti che non capiscono di calcio".