Kean regala alla Fiorentina un successo vitale nel derby salvezza. Il gol decisivo arriva al 13’ del primo tempo, permettendo ai viola di agganciare Lecce e Cremonese al terzultimo posto in classifica, a quota 24 punti. Il Pisa, sconfitto, resta ultimo con 15 punti, a nove lunghezze dalla salvezza.
Il match e il gol decisivo
Il derby toscano si sblocca presto, al 13’ del primo tempo. Moise Kean si dimostra abile a sfruttare un pallone mal rinviato dalla difesa pisana, insaccando da pochi passi. Questo gol segna il momento chiave della partita, che vede il punteggio rimanere invariato sullo 0-1 fino al triplice fischio.
Nonostante i tentativi di reazione, il Pisa non riesce a trovare la rete del pareggio.
Classifica e significato del risultato
Con questa importante vittoria, la Fiorentina raggiunge Lecce e Cremonese nella zona calda della classifica, occupando il terzultimo posto con 24 punti. Per il Pisa, invece, la situazione si complica ulteriormente: resta fermo a 15 punti, sempre ultimo e con la prospettiva di una salvezza sempre più difficile.
Un momento positivo per i viola
Si tratta della prima volta in stagione che la Fiorentina riesce a collezionare due vittorie consecutive, considerando sia il campionato che la Conference League. Questo successo segna anche il ritorno fuori dalla zona retrocessione dopo un periodo complesso.
Moise Kean, protagonista assoluto, segna per la terza partita consecutiva, un traguardo che non raggiungeva da novembre 2024. Il suo bottino stagionale sale così a nove gol, di cui otto in Serie A e uno in Conference League.