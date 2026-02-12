Il futuro di Teun Koopmeiners alla Juventus sembra sempre più avvolto da nubi dense e difficili da diradare. Arrivato a Torino con aspettative elevate e l’etichetta di centrocampista totale, l’olandese non è riuscito finora a lasciare un segno profondo nell’ambiente bianconero. Le sue prestazioni, spesso altalenanti, hanno generato più di una perplessità tra tifosi e addetti ai lavori, al punto che l’idea di una sua cessione non verrebbe più vista come un tabù. La prossima estate potrebbe così rappresentare un momento di svolta, non solo per il giocatore, ma anche per gli equilibri di mercato della Juve e della Roma.

Koopmeiners, un’avventura bianconera mai davvero sbocciata

Il rendimento di Koopmeiners alla Juventus, come accennato, non ha rispettato le premesse ma nonostante questo il centrocampista olandese vanterebbe ancora degli estimatori di grande livello. Fra questi comparirebbe Gian Piero Gasperini, oggi alla guida della Roma: il tecnico piemontese conosce bene il valore del mediano, lo segue con grande attenzione e la sua idea sarebbe quella di riaverlo nella Capitale. D'altronde Koopmeiners ha dato il meglio di se proprio sotto la guida dell'allenatore da Grugliasco e se l'Atalanta è arrivata a poterlo vendere per 60 milioni di euro proprio alla Juventus, una larga fetta del merito va data proprio al Gasp.

Ghilardi convince la Juventus: l’ipotesi scambio prende forma

Parallelamente, in casa Juventus cresce l’interesse per Daniele Ghilardi. Il difensore della Roma sta vivendo mesi di evidente crescita sotto la gestione di Gasperini, mostrando personalità, duttilità e margini di miglioramento importanti. Qualità che non sono passate inosservate a Torino, dove il reparto arretrato è destinato a subire qualche ritocco in estate. Le caratteristiche di Ghilardi farebbero comodo ai bianconeri, sempre attenti a profili giovani ma già pronti per il salto di qualità. Ecco perché la combinazione di questi fattori potrebbe aprire la strada a un’operazione complessa ma intrigante: uno scambio estivo tra Juventus e Roma, capace di soddisfare entrambe le società e di offrire a Koopmeiners una nuova opportunità lontano da Torino.