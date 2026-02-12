L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio e riferendosi alla Juventus e a quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic ha detto: "Se l'attaccante decide di rimanere e di accettare le condizioni della Juve resta, altrimenti la Juve è fuori. La dirigenza della Juve, al netto dei disastri fatti sul mercato, non ha fatto bene nemmeno adesso. E ripeto, la dirigenza non è al livello di Spalletti. Se a gennaio non porti il centravanti richiesto, con due mesi per lavorarci, vuol dire che non hai lavorato bene".

Brambati e il futuro del Napoli con Conte

Brambati, parlando poi del possibile futuro di Antonio Conte a Napoli, ha sottolineato come non sia possibile stabilire con certezza se l’esperienza del leccese sulla panchina dei partenopei potrebbe giungere al termine a fine stagione. A suo giudizio, qualsiasi valutazione dovrebbe essere condotta su un arco temporale più ampio, che includa non soltanto i risultati dell’attuale stagione, ma anche quanto realizzato nell’annata precedente. In tale prospettiva, Brambati ritiene plausibile l’ipotesi di una permanenza del tecnico, pur ammettendo che allo stato attuale non vi siano certezze definitive.

Brambati è convinto che le valutazioni sul futuro verranno effettuate congiuntamente dall’allenatore, dal direttore sportivo e dalla proprietà.

In merito agli obiettivi di classifica, egli osserva come un piazzamento tra le prime tre o quattro non possa essere considerato riduttivo, alla luce della storia e delle difficoltà affrontate. Per il Napoli, precisa, concludere la stagione al terzo o al quarto posto rappresenterebbe comunque un traguardo significativo; considerate le circostanze dell’annata, Brambati ritiene che un simile risultato andrebbe valorizzato. Non va infatti dimenticato, aggiunge, che per circa tre mesi la squadra ha dovuto fare a meno di diversi elementi chiave in tutti i reparti.

Lazio e la possibile cessione della società

Spostando l’attenzione sulla Lazio, Brambati riferisce di aver raccolto, nelle ultime ore, alcune indiscrezioni relative a una possibile cessione della società.

Si tratterebbe tuttavia di voci prive di conferme ufficiali, più riconducibili a un clima di rumors che a notizie consolidate. In ogni caso, l’ex calciatore coglie l’occasione per esprimere apprezzamento nei confronti di Maurizio Sarri, al quale riconosce il merito di star svolgendo un lavoro di alto livello alla guida della squadra biancoceleste.