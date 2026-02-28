Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato con il suo stile ironico e tagliente le ultime indiscrezioni di calciomercato che aleggiano attorno alla Juventus e che vorrebbero il club bianconero pronto a mettere a segno almeno un grandissimo colpo nella prossima estate. Le sesquipedali bufale dei media italioti su Osimhen, Tonali e altri top player alla Juventus: tutte balle" scrive Ziliani, che poi spiega: "L'UEFA a fine maggio metterà il lucchetto al portafogli di Madama. Se un club italiano volesse acquistare dal Galatasaray il bomber nigeriano dovrebbe versare, in più, 75 milioni di indennizzo al Napoli".

Ziliani e la spiegazione del caso Osimhen

Ziliani richiama l’attenzione su uno scenario che, a suo giudizio, appare sempre più chiaramente definito dagli stessi documenti ufficiali della Juventus. Il club bianconero ha infatti riconosciuto l’imminente arrivo di sanzioni da parte della UEFA per le violazioni dei parametri del FFP; a ciò si aggiunge, secondo Ziliani, il rientro in organico di calciatori come Luiz e Gonzalez, elementi destinati a incidere in modo significativo e negativo sul bilancio societario.

Tuttavia, osserva Ziliani, l’impianto narrativo che continua a circolare attorno alle ambizioni di mercato della Juventus mostra evidenti crepe e si dissolve non appena si procede a un’analisi anche solo elementare dei dati economici.

Il giornalista sottolinea come un calciatore possa anche non essere pienamente consapevole delle difficoltà finanziarie di un club, ma tale ignoranza non dovrebbe appartenere a chi opera nel mondo dell’informazione.

Ziliani richiama in particolare le parole dell’amministratore delegato Damien Comolli, il quale ha apertamente ammesso che la Juventus dovrà affrontare problemi di bilancio nella stagione 2025/26 e, in misura ancora maggiore, in quella successiva, imponendo una gestione estremamente prudente di ogni singolo euro. Alla luce di tali affermazioni, il giornalista si chiede quale fondamento possa avere l’ipotesi di un trasferimento di Victor Osimhen alla Juventus, definendo tale scenario una costruzione priva di riscontri concreti.

I tifosi rispondono a Ziliani

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "Tra l'altro alcuni giornalisti hanno interpretato la "mancata esultanza" di Osimhen per il gol alla Juve come una volontà di approdo ai bianconeri" sottolinea un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Tutto questo cinema perché non ha esultato per rispetto a Spalletti che lo ha allenato a Napoli?".