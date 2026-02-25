Le parole, a volte, accendono sogni che il mercato difficilmente può trasformare in realtà. È quanto sta accadendo in casa Juventus dopo le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen, che alla vigilia della sfida di Champions League tra il suo Galatasaray e la vecchia signora, non ha nascosto lusinghe e apprezzamenti nei confronti del club bianconero. “Sarebbe un onore rappresentare una squadra come la Juventus”, ha detto l’attaccante nigeriano, parole che in poche ore hanno infiammato tifosi e addetti ai lavori, alimentando ipotesi di mercato tanto affascinanti quanto complesse da realizzare.

Costi fuori portata: il prezzo del cartellino frena la Juve

Il primo grande ostacolo è rappresentato dalla valutazione del cartellino. Nonostante il trasferimento in Turchia, Osimhen resta un attaccante di primissimo livello, reduce da stagioni importanti con il Napoli e ancora oggi considerato un top player nel ruolo. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra che la Juventus, allo stato attuale, difficilmente potrebbe investire per un singolo giocatore.

Il club bianconero, infatti, è impegnato in un percorso di razionalizzazione dei costi, con l’obiettivo di mantenere sostenibile il bilancio senza rinunciare alla competitività. Un esborso di questo tipo comporterebbe sacrifici pesanti su altri fronti, oltre a richiedere eventuali cessioni eccellenti.

Nodo ingaggio e nuova linea salariale: un muro quasi invalicabile

Se il costo del cartellino rappresenta un problema, l’ingaggio è forse un ostacolo ancora più grande. Attualmente Osimhen percepisce circa 10 milioni di euro a stagione al Galatasaray, uno stipendio fuori scala rispetto ai parametri fissati dalla Juventus. Il recente rinnovo di Kenan Yildiz, simbolo del nuovo corso bianconero, ha sancito un tetto salariale che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, limite che la società non intende superare per evitare squilibri interni.

In questo contesto, l’arrivo del nigeriano costringerebbe la Juve a deroghe difficili da giustificare, con il rischio di compromettere l’armonia dello spogliatoio e la sostenibilità economica del progetto. Ecco perché, nonostante le parole al miele pronunciate alla vigilia di una grande notte europea, l’ipotesi Osimhen resta più una suggestione romantica che una trattativa realmente percorribile.