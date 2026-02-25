La notte europea della Juventus si chiude tra gli applausi e un’enorme amarezza. All’Allianz Stadium i bianconeri sfiorano un’impresa storica, superando il Galatasaray per 3-2 dopo 120 minuti di battaglia, ma non riescono a ribaltare completamente il pesantissimo 5-2 subito all’andata. Una partita vissuta sul filo dei nervi, del coraggio e dell’agonismo puro, nella quale la squadra di Luciano Spalletti ha messo in campo tutto ciò che aveva, pagando però a caro prezzo gli errori e la leggerezza della gara di Istanbul.

Cuore, rigore e resilienza: la Juve trascina la sfida ai supplementari

L’approccio dei bianconeri è feroce. La Juventus prende in mano il pallino del gioco, aggredisce alta e costringe il Galatasaray sulla difensiva. La prima frazione è intensa e gagliarda, con occasioni da una parte e poche dall'altra, ma soprattutto con una Juve determinata a riaprire la qualificazione. Il momento chiave arriva al 37’: Manuel Locatelli si presenta dal dischetto e non sbaglia, firmando l’1-0 su penalty che riaccende lo Stadium.

Nella ripresa arriva però l’episodio che sembra poter spezzare il sogno: l’espulsione di Kelly, inizialmente per doppia ammonizione e poi trasformata in rosso diretto dopo l’intervento del VAR per un’entrata involontaria ma giudicata pericolosa.

In inferiorità numerica e con due gol da segnare, la Juventus sembra sull’orlo del baratro. E invece, paradossalmente, è proprio lì che la partita cambia volto. I bianconeri si compattano, trovano energie insperate e colpiscono due volte: prima con Federico Gatti, poi con Weston McKennie, portando il risultato sul 3-0 e trascinando la sfida ai tempi supplementari in un clima surreale.

Stanchezza e rimpianti: Osimhen spegne il sogno europeo

Nei supplementari, però, il peso della gara si fa sentire tutto. L’inferiorità numerica, unita alla stanchezza fisica e mentale, presenta il conto a una Juventus che ha già dato oltre i propri limiti. Il Galatasaray ritrova lucidità e si affida prima a Victor Osimhen e poi a Yilmaz, che in 10 minuti spengono definitivamente le speranze di rimonta, fissando il risultato complessivo a favore dei turchi.

Esce così di scena anche la Juventus, dopo una partita che resterà nella memoria per intensità e orgoglio, ma che certifica come il vero verdetto sia stato scritto all’andata. Una lezione dura, che lascia spazio a rimpianti enormi e alla sensazione che, con maggiore attenzione a Istanbul, questa notte avrebbe potuto raccontare un’altra storia.

Nel quadro amaro per il calcio italiano, resta una sola nota positiva: l’Atalanta di Raffaele Palladino, unica a staccare il pass per gli ottavi dopo una rimonta pazzesca contro il Borussia Dortmund.