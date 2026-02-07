L’atmosfera è carica a Lens, dove il pubblico del Boll’ comporrà la coreografia consueta per spingere i propri beniamini nella sfida contro il Rennes, in programma venerdì 7 febbraio alle 17:00 per la ventunesima giornata della Ligue 1 2025/26. In palio ci sono punti pesantissimi per gli equilibri della corsa europea: da una parte i Sang et Or di casa, forti di un ruolino solido tra le mura amiche, dall’altra un Rennes deciso a vendicare le recenti battute d’arresto in trasferta. Si prospetta un duello acceso, con diversi protagonisti attesi a brillare sotto i riflettori del mitico Bollaert-Delelis.

Le probabili formazioni di Lens-Rennes

Le scelte dei tecnici sembrano orientate su moduli a specchio che promettono grande densità in mezzo al campo. Il Lens dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Risser tra i pali e una difesa a tre composta da Antonio, Ganiou e Malang Sarr. Sulle corsie agiranno Aguilar e Udol, mentre in mezzo Sangare farà da diga accanto a Thomasson. In avanti, la fantasia di Thauvin e Said giocoforza ruoterà attorno al centravanti puro Odsonne Édouard, riferimento offensivo della stagione.

Rennes, invece, si schiera con un 3-5-2 di marca offensiva. Samba difenderà la porta, protetto dal terzetto Ait Boudlal, Jacquet e Brassier. Sulle fasce Frankowski e Merlin per dare ampiezza e inserimenti, mentre la linea mediana vedrà Camara e Cisse pronti a intercettare e interdire.

Davanti, Mousa Tamari è l’uomo chiamato a dialogare e a supportare Esteban Lepaul e Breel Embolo, entrambi a caccia di un sigillo pesante.

Quote: Lens avanti nei pronostici contro il Rennes

Lo Stade Bollaert-Delelis rimane fattore, anche per i bookmaker. William Hill quota la vittoria interna del Lens a 1.75, segno di una fiducia tangibile nel percorso casalingo dei Sang et Or. Il pareggio è fissato a 3.60, mentre il colpo esterno del Rennes si attesta su una quota di 4.00.

Match da cartellino rosso per chi ama sospese le previsioni e giocate sulla sorpresa, ma il favore del pronostico pende con decisione dalla parte dei ragazzi di casa.

Le statistiche dei protagonisti: Édouard, Thauvin, Embolo e Lepaul

Dentro il classico valzer delle punte non mancheranno individualità di spicco.

La stagione di Odsonne Édouard con la maglia del Lens è stata fin qui all’insegna della concretezza: sette gol in sedici apparizioni (quindici da titolare), a cui aggiunge due assist e una percentuale altissima di tiri nello specchio – 15 dei 19 tentativi hanno centrato i legni avversari. Édouard si fa sentire anche in area, con un duello su quattro vinto e la freddezza dagli undici metri testimoniata dal rigore trasformato.

Accanto a lui brilla il talento e l’esperienza di Florian Thauvin: in venti presenze (diciannove da titolare), ha firmato cinque reti ma soprattutto creato occasioni a ripetizione – sono quaranta i passaggi chiave evidenziati dai report analitici. Il numero dieci granata è anche un dribblomane (76 tentativi con 36 riusciti), senza farsi mancare qualche cartellino giallo per generosità in fase di pressing (5 ammonizioni).

Dall’altra parte, Breel Embolo rappresenta il riferimento principe dell’attacco del Rennes. Lo svizzero ha collezionato cinque gol e due assist in diciassette presenze, dimostrando di saper lottare spalla a spalla con i difensori avversari (74 duelli vinti su 169) e di essere spesso pericoloso anche come uomo-assist grazie agli 11 passaggi chiave registrati.

Non da meno si sta dimostrando Esteban Lepaul, reduce da una prima parte di stagione ad Angers e subito inseritosi nei meccanismi del Rennes: per lui 8 gol e 3 assist in diciotto gare in maglia rossonera, con numeri di rilievo anche nelle situazioni di uno contro uno (39 duelli vinti e 20 tiri nello specchio su 32 tentativi). Il tandem Embolo-Lepaul propone quindi una minaccia multipla per la retroguardia del Lens, chiamata a non sottovalutare né il fiuto del gol né la capacità d’inserimento dei due attaccanti di Genesio.